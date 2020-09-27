Так, друзья, сегодня будет очень интересный пост на одну из наиболее популярных тем в блоге — показ реальной советской жизни в те или иные годы. Как вы знаете, фанаты СССР, по большей части выросшие в номенклатурных семьях, искренне удивляются, откуда берутся таки фотоснимки — в их персональном СССР со спецмагазинами, огромными бесплатными пятикомнатными квартирами и автомобилем с крепостным водителем было всё — тогда как 99% остального населения жило в крайней бедности и нищете.

Фотоснимки, которые я вам покажу сегодня, сделаны гениальным гениальным Георгием Скворцовым — я уже публиковал его фотоснимки того, как выглядела советская провинция в 1952 году, а сегодня мы посмотрим на снимки тех же мест 1961 года, сделанные спустя почти десятилетие. Как вы думаете, что изменилось на них? Правильно — ничего. Советским гражданам рассказывали о полёте Гагарина — правда, услышали о нём не все, так как огромная часть СССР продолжала жить при лучине и ходить "до ветра" в деревянную будку во дворе, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, как в реальности выглядела советская глубинка в 1961 году, в год героического полёта Гагарина в космос.

02. Ларёк Гуменского сельпо, 1961 год. Давайте скажем честно, если бы не надпись с советскими аббревиатурами на ларьке — то совершенно невозможно понять, в какие годы это снято. Это мог бы быть и 1940-й, и 1990-й, и 1870-й год. Не изменилось ровным счётом ни-че-го.

03. Женщины, приехавшие на рынок. Точно так же, как и на предыдущем снимке — больше всего здесь поражает архаика пейзажа, он словно сошёл с картины художников-передвижников второй половины XIX века. Убрать грузовик справа — и можно снимать фильмы про времена крепостного права, которое кстати было отменено ровно 100 лет назад от времени съёмки — в 1861 году.

04. Женщины на рынке. Обратите внимание на невероятную бедность и нищету — лично мне невероятно жаль этих несчастных женщин, которые всю свою жизнь прожили в такой нищете. Сравните, например, уровень жизни этих советских граждан с жизнью в США примерно тех же лет.

05. Ещё один рыночный пейзаж 1961 года с той же абсолютно архаичной картиной из XIX века, примерное время съёмки выдаёт только передвижная лавка-автобус. Более того — автобус сороковых-пятидесятых годов смотрится в таком пейзаже даже несколько футуристично.

06. Советские граждане у рыночных прилавков. Прилавки сколочены из грубых неотёсанных досок, под ногами нет асфальта, люди одеты очень бедно — но зато недавно их обрадовали новостью, что Гагарин покорил космос, немножко полетав вокруг Земли в стратосфере. Счастье! Скоро на Марсе будем яблони сажать.

07. К рассказам о марсианских яблочках прислушиваются хлопающие ушами коровы — которых пригнали на продажу в скотный ряд. Женщина, хозяйка коровы, доит её — показывая потенциальной придирчивой покупательнице, насколько богатый удой.

08. Снимок под названием "встреча старых подруг" с тремя женщинами в национальных мокшанских костюмах. Костюмы весьма красивые, вышитые — но надо понимать, что в те годы их носили чаще всего от бедности. Никакой современной одежды в продаже не было — и люди были вынуждены мастерить себе одежду на древних деревянных приспособлениях, доставшихся от дедов.

09. Очень символическое ярмарочное фото — грузовик "Главспирта" прямо из кузова продаёт свой товар, алкоголь уже давно разобрали, а стоящие перед ним в ящиках оставшийся лимонад не пользуется спросом. Ах какой вкусный в СССР был лимонад, и главное натуральный! — вскрикивает типичный любитель СССР и тут же убегает на кухню, чтобы проверить, как там в банке под марлей поживает чайный гриб по имени Валера.

10. Ещё несколько жанровых зарисовок, сделанных гениальным Георгием Скворцовым. Женщины в красивых мокшанских костюмах с интересными головными уборами собираются уезжать с рынка, собирают подводы. Фото тоже словно из XIX века. Абсолютно не верится, что это 1961 год:

11. На рынке. Сейчас эти люди поедут в передвижной кинотеатр, где им расскажут о том, как хорошо они живут и покажут мультфильм "Мурзилка на спутнике".

12. Три женщины. Единственное, что на них надето из городской фабричной одежды — мужские пиджаки, видимо увиденные в каких-то кинолентах кинопередвижки (там в таких ходили советские училки) и купленные по случаю на ярмарке либо в универмаге в ближайшем городе.

13. Общий вид рыночной площади.

14. Счастливчики уезжают в кузове грузовика, так называемой попутки, идущей с рынка. Напомню, что в США в те же годы каждая семья среднего класса имела по 1-2 личным автомобиля, на которых езидила в том числе за покупками в супермаркеты.

15. Очень красноречивое фото — счастливчики из деревенских богачей привезли домой на телеге с соломой богатую городскую мебель — такой обитый гобеленом диван считался признаком высокого достатка и вызывал зависть всех соседей.

16. Вид на дорогу и местные пейзажи.

17. Вид города со стороны старого моста через реку Мокшу, фото 1961 года. Не 1861, а 1961, смотри не перепутай! Деревянный мост, отсутствие дороги, деревянные хаты царских времён. Гляжу и думаю — что дала этим людям советская власть? Только ГУЛАГ и сказки о передовом космическом величии...

18. Городская улица в жаркий полдень.

Такие дела. Лично мне, когда я вижу такую нищету и архаику, всегда становится очень жалко этих людей —ведь это именно за счёт недоданных им денег, продуктов, килокалорий, киловатт и кубометров был построен "великий бесплатный СССР" для 1-2% номенклатуры. Потомки которой сейчас рассказывают о том, что в их персональном бесплатном СССР всё было, а пустые полки появились только в девяностые годы...

Ну а в комментариях, как водится, напишите — что вы обо всём этом думаете, интересно.

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