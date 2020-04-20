Возвращаясь домой поздним вечером, вы повстречались в темном переулке с грабителем. Ваши шансы сохранить честь, кошелек или даже жизнь очень сильно зависят от того, с одним бандитом вы встретились или их было четверо.

Да, бывают ситуации, когда вы такой крутой, что накостыляли всем четверым. А бывает, что этот один отобрал кошелек и вообще больно надругался. Да, бывает. Но в целом правило такое: чем меньше грабителей у вас на пути, тем больше у вас шансов.

А теперь подробности.

Для того чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

"Определенное количество вирусов" — это очень (очень!!!) важно.

Объясняю. Попадет 1 вирус — болезнь не возникнет, 10 вирусов — аналогично, 100 вирусов — возникнет.

Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название "инфицирующая доза".

Инфицирующая доза зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом (если опыт есть, значит, инфицирующая доза должна быть больше).

Что мы знаем на сегодня о коронавирусе covid-19? Немногое, но основное:

- способность вызывать заболевание (вирулентность) высокая;

- передается воздушно-капельным или контактным путем;

- опыта предшествующих встреч нет ни у кого.

Как следствие — инфицирующая доза совсем небольшая. Да, никто на данный момент еще не может точно сказать, сколько конкретно вирусных частиц должно попасть в организм, чтобы человек заболел, но, судя по всему, это количество совсем невелико.

Теперь самое главное.

САМОЕ ГЛАВНОЕ.

Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание.

Повстречаться с одной "инфицирующей дозой" — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни.

Встретить сразу 10 инфицирующих доз — это уже реальный риск для жизни.

Теперь конкретный вопрос:

- при каких условиях концентрация вирусных частиц в воздухе будет максимально большой?

Вот давайте вместе создадим идеальные условия, чтобы не просто заразиться, а заразиться "от души" — сразу вдохнуть побольше вирусов и максимально увеличить свои шансы на тяжелую форму болезни.

Нам понадобится человек, выделяющий вирус в окружающую среду. А если таких людей несколько — вообще замечательно, если они имеют одышку, кашель, чихание — еще лучше. Нам необходимо, чтобы покидающие организм человека вирусы накапливались в воздухе. Для этого надо совсем немного: чтобы объем помещения был минимально возможным и чтобы не было доступа воздуха извне. Еще важно следить за влажностью воздуха — вирусные частицы должны подольше оставаться именно в воздухе, а не опускаться под действием силы тяжести — быстрее всего это происходит при относительной влажности воздуха 40-60%. Бонус. Вирус в выдыхаемом человеком воздухе не улетает далеко — максимум 1–1,5 метра, и быстро оседает. Но и расстояние, и время "полёта" можно увеличить! Для этого надо, чтобы выдыхаемый больным человеком воздух смешивался с другими газами или аэрозолями. Варианты — курить (что угодно), проводить ингаляции, дышать кислородом и т.п.

Теперь мы с легкостью можем назвать места, где риск заражения максимален и где максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу (потенциально способную убить):

- на первом месте однозначно окажется больничная палата интенсивной терапии — несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ повстречаться сразу с 10 инфицирующими дозами (что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников);

- любое помещение, где много людей, плюс где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен, — храм, казарма, тюремная камера, вагон метро и т.д.;

- любое замкнутое пространство, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и т.д.);

- особое место — дома для престарелых и людей с инвалидностью: по сути это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза — это смертельный риск, плюс все постоянно мерзнут, поэтому никакого проветривания, плюс нередкое применение дыхательной аппаратуры.

Теперь вы сами можете ответить на многие вопросы:

- почему умерла эта совсем молодая и совершенно здоровая медсестра?

- почему такие ужасы в тюрьмах и домах престарелых?

- почему нельзя собираться толпой?

- почему там, где не боятся сквозняков, и там, где не живут огромными семьями (3 поколения под одной крышей), болеют реже и легче?

- почему закрывать парки — это странно?

Итоги

Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство с ним встретится и общество сформирует коллективный иммунитет. Добиться этого за зиму и весну не получится, но летом обязательно станет легче — откроются окна, отключится отопление (нормализуется влажность), люди чаще будут встречаться и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в помещении, нагреются на солнце дверные ручки, увеличится количество ультрафиолета. Мы все, в конце концов, научимся мыть руки.

Тем не менее шансы на второе пришествие вируса осенью вполне реальны. А значит, те, кто не выработал иммунитет весной, будут вырабатывать его осенью, или зимой, или следующей весной — альтернативы пока не намечается.

Исходя из этого, нам надо направить усилия не на тотальный карантин в ожидании спасительной вакцины (которой можно и не дождаться), а на создание такой модели существования общества, когда будут исключены ситуации, провоцирующие развитие тяжелых форм заболевания.

Если уж каждому из нас суждено встретиться с коронавирусом, так давайте повстречаем его в небольшой дозе.

Если в огромном супермаркете с современной системой вентиляции нет толп и между людьми расстояние 2 метра — почему бы и нет?

Если в автобусе открыты форточки и соблюдается дистанция между пассажирами — почему бы и нет? (А если вам мешает сквозняк, то идите пешком — это вообще безопасно.)

Кафе, бары, рестораны — в этом году особо модны именно открытые террасы, уличные площадки и т.п.

Все чиновники (начиная от президента и заканчивая лидером сельсовета) встречаются с "подданными" и устраивают пресс-конференции исключительно на свежем воздухе. Там же, на свежем воздухе, встречаются с прихожанами служители церкви, учителя — с учениками… Вообще все, что можно вынести за пределы помещений, надо вынести за пределы.

Принимая решение об открытии любого предприятия, магазина, салона, ресторана, клуба, любого детского сада, любой школы и т.д., те, кто открывает, и те, кто посещает, думают прежде всего о том:

- как обеспечить оптимальные параметры вентиляции, влажности, температуры воздуха, как все это измеряется и регулируется;

- сколько здесь будет людей в единицу времени и на единицу объема.

А задачи власти и специалистов (НИИ гигиены, СЭС, кафедр гигиены и эпидемиологии при медвузах) — предоставить каждому очень конкретные, доступные, легко реализуемые практические рекомендации: сколько должно быть народу на кубический метр, как организовать вентиляцию воздуха, контроль и регулирование влажности, какие использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства и т.д.

И еще одна задача — постоянно объяснять людям (да и самим понимать), что воздухообмен, мытье рук и разумное социальное дистанцирование намного более рациональны, чем массовая закупка аппаратов ИВЛ.

P.S. С бандитами лучше не встречаться. Но в ситуации, когда встреча неизбежна, лучше выбирать переулки со сквозняком.

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