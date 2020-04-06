"Качки", поліція і "Слава Україні": як протест спортсменів у Гідропарку закінчився "пшиком"

Ще за кілька днів до посилення карантинних заходів в Україні столичні спортсмени з Гідропарку влаштували демонстративний протест. Мовляв, урядові обмеження є незаконними, здоровим людям маски не потрібні, а якщо доведеться – готові навіть чинити опір поліції.

6 квітня посилений карантин в Україні через коронавірус набув чинності. Із самого ранку понеділка поліція перекрила вхід до київського Гідропарку, де просто неба звикли займатися місцеві "качки". Захищати свої права вийшли близько десятка осіб, а тон протесту задавали два активісти, яких у результаті відвезли до райвідділку поліції.

Детальніше – в репортажі OBOZREVATEL.

Прийшли мирно поговорити

Вранці 6 квітня біля Венеціанського мосту, який веде до Гідропарку, зібралося з десяток спортсменів і кілька десятків поліцейських. Здебільшого міцні, накачані чоловіки середніх років. Вони прийшли відстояти своє право відвідувати спортивний майданчик, іменований у народі "качалкою".

Відома "качалка" просто неба у Гідропарку Києва ironflex.com.ua

З 6 квітня постановою Кабміну обмежено відвідування парків, спортивних майданчиків. Зроблено це задля того, щоб люди не збиралися великими групами і не було можливості передати вірус.

Однак спортсмени вважали, що їхнє право на здоровий спосіб життя обмежили.

"Я поспілкувався з поліцейськими. З одного боку, я згоден, вони виконують свою роботу, не пускають людей в парк, бо в країні введено карантин. З іншого – вони порушують наші права. Мені порадили звернутися до столичної мерії, щоб домогтися дозволу на відкриття качалки. Гадаю, підемо туди", – мирно міркував спортсмен, який приїхав на велосипеді.

За його словами, він сам онлайн-тренер і вчить людей качатися, використовуючи власну вагу.

Другий м'язистий чоловік у масці розповів OBOZREVATEL, що тепер тренуватися їздить у село неподалік. "Там у мене все є для занять. Відчинив, позаймався і повернувся до міста. Ще є собака. Я йому вже сказав: "Шарику, настала твоя черга, тепер тебе братиму з собою в парк, щоб пускали", – каже спортсмен.

Самі "качки" переконували, що прийшли мирно поговорити, битися не збираються. Просто хочуть зрозуміти, чому їх сюди не пускають. До речі, не підтримують свого колегу-спортсмена, який кілька днів тому накинувся на журналістку, але розуміють.

"Якби ми були тут, ми би йому цього не дозволили. Але він один із засновників цього спортмайданчика. Він все, що може, тягне сюди, душею переживає. А тут прийшли і почали його знімати, провокувати. Ось і не стримався, він запальний", – захищали його спортсмени.

До протесту приєдналися націоналісти

Одним із організаторів акції протесту виявився активіст і націоналіст Михайло Ковальчук. На сторінці Ковальчука у Facebook зазначено, що він веган, донор, активіст, журналіст, прихильник ЗСЖ. Судячи з фото, Михайло воліє займатися у спортзалі, і балотувався на виборах від партії "Батьківщина".

Веган, активіст і прихильник ЗСЖ Михайло Ковальчук

Завсідники "качалки" в Гідропарку у Михайлі свого колегу не впізнали. "Вперше бачимо, хто він такий? На майданчику ніколи не зустрічав", – поділився з нами спортсмен на велосипеді.

Ковальчук відразу підійшов до поліцейських і почав переконувати, що ті порушують його права. "Ви порушуєте моє конституційне право пересуватися там, де я хочу! Не виконуйте злочинні накази! Що ви мені тут показуєте, ваша постанова Кабміну незаконна! Надзвичайний стан у країні не введено, тому все це незаконно", – кричав Ковальчук.

Йому допомагав ще один активіст Сергій Бригадир, який також вимагав ввести надзвичайний стан в країні і тільки потім не пускати їх на спортмайданчик. Також він намагався прорватися крізь стрій поліцейських. "Не провокуйте", – переконував його представник "поліції діалогу".

Бригадир намагався пройти крізь стрій поліцейських

"Це ви мене провокуєте! Я хочу пройти по території України!" – кричав Сергій Бригадир.

Десяток спортсменів-"качків" стояли осторонь і мовчки спостерігали за тим, що відбувається.

Посадили в машину під "Слава Україні"

Нарешті поліцейські заявили Ковальчуку, що він порушує закон, оскільки перебуває у громадському місці без маски. На що почули: активіст "здоровий, два роки вже не хворів на ГРЗ і маска йому не потрібна". Бо він, мовляв, займається спортом і пропагує здоровий спосіб життя.

Показувати документи Ковальчук відмовився, оскільки "не зобов'язаний їх із собою носити", після цього поліцейський запропонував йому проїхати все ж таки до відділку для з'ясування особи. "А може, я вже захворів тут, мене потрібно відвезти в лікарню!" – намагався сперечатись активіст.

Поліція охороняє вхід у Гідропарк

Поліція посадила Ковальчука в поліцейську машину, одразу взяли і Бригадира. "Ви вкрали мій телефон! Віддайте!" – пручався Бригадир. Під крик "Слава Україні" активіста таки посадили в поліцейську машину. "Героям слава!" – відповів поліцейський, обтрушуючи рукавички.

Ковальчук та Бригадир у відділенні поліції Facebook Михайла Ковальчука

Після цього кілька спортсменів пообіцяли, що підуть до відділку поліції писати колективну заяву. "Думаємо зараз, що далі робити. Може, заяву напишемо. Ми не згодні з тим, що нас туди не пускають. Нехай держава тоді маски безкоштовно видає! Якщо вважають, що багато хто захворів, хай усім тести роблять", – сказав OBOZREVATEL молодик.

Уже пізніше на знак протесту дістатися до спортивного майданчика у Гідропарку вирішив іще один спортсмен. Заради цього він роздягнувся, кинувся в воду і переплив річку. На іншому березі його вже чекала поліція. Сміливця також доправили до райвідділу.

У центрі – плавець

З'ясовують особу і складають протокол

За затриманого активіста Ковальчука заступився лідер УНА–УНСО Микола Коханівський. "У Гідропарку за спробу зайнятися спортом був затриманий відомий націоналіст, громадський діяч Михайло Ковальчук. Йому потрібен адвокат. Хто може, підтягніться до райвідділу, звісно, дотримуючись усіх засобів безпеки, які потрібні при карантині", – закликав Коханівський.

Спікер МВС Артем Шевченко сказав OBOZREVATEL, що зараз у Дніпровському райвідділі поліції Києва з'ясовують особи двох активістів.

"Оскільки у них немає при собі документів, то з'ясовують їхні особи. Далі вже будуть кваліфікувати, які порушення вони вчинили, і складатимуть протокол. Потім їх відпустять, а протоколи передадуть до суду", – сказав Шевченко.

Він запевнив, що поліція впорається з подібними випадками.

"Звісно, до кожного парку в Україні на 24 години поліцейських не поставиш і бетонним парканом парки не обнесеш. Але там, де збирається багато людей, як у цьому випадку, будемо наводити лад. Сподіваємося на свідомість людей. Сподіваємося, що свідомі громадяни теж допоможуть і проводитимуть профілактичні бесіди з тими, хто не розуміє небезпеки ситуації", – каже Шевченко.

Юристи: Гідропарк – теж зелена зона

Активісти і спортсмени, які намагалися прорватися до Гідропарку, запевняли, що їхня "качалка" просто неба не є ні лісом, ні парком, ні спортивним майданчиком, а до прибережної зони від неї понад 100 метрів. На цій підставі спортсмени вважають, що закривати майданчик не можна.

Хоча опитані OBOZREVATEL юристи абсолютно з цим не згодні.

"Я думаю, спортсмени не праві. Гідропарк – це зелена зона, яка внесена до переліку зелених зон Києва. А спортивний майданчик не повинен мати жодного статусу. Достатньо, що він обладнаний як спортивний майданчик. Тому й потрапляє під обмеження, які накладені урядом і міською владою. Порушувати вимоги законодавства абсолютно не варто", – вважає адвокат Роман Марченко.

З ним згоден іще один адвокат Андрій Вареник. "Якщо хтось вважає, що порушено його конституційні права, що карантин у країні введено незаконно, тобто єдиний спосіб довести свою правоту – йти до суду і там доводити. Якщо вони праві, суд скасує обмеження", – каже Вареник.

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