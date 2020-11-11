Кабмін запровадить карантин вихідного дня в Україні: до чого готуватися
На думку колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, карантин вихідного дня не матиме жодного впливу на епідемію
А український мільйонер Гарік Корогодський організував акцію протесту проти рішення уряду й закликав владу ввести тотальний локдаун, як у Європі
Кабінет Міністрів України вирішив запровадити карантин вихідного дня, починаючи з 14 листопада.
Про це стало відомо під час засідання уряду 11 листопада, яке транслювалося на YouTube. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 неділі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу наголосив, що протягом останнього місяця в Україні фіксувалося експонентне зростання кількості захворілих на COVID-19. Відтак, суттєво збільшилося навантаження на лікарні та українських лікарів.
"Десятки країн Європи з потужними медичними системами запроваджують нові локдауни. Великобританія, Франція, Італія, Польща, Німеччина, Чехія – всі вони йдуть на посилення карантинних заходів, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Економіка України не витримає повного локдауну", – сказав очільник Кабміну.
"Саме тому уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров’я розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня", – додав він.Що таке карантин вихідного дня?
Як пояснював міністр охорони здоров'я Максим Степанов, карантин вихідного дня – це жорсткіші обмеження, які діятимуть лише в суботу та неділю.
Зокрема, будуть закритими:
більшість магазинів;
театри та кінотеатри;
спортзали;
фуд-корти і розважальні зони у ТРЦ;
кафе та ресторани працюватимуть на тільки на виніс.
Водночас дозволена робота:
аптек та ветаптек;
заправок;
продуктових магазинів;
транспорту.
Втім, інфекціоністи вважають, що таких заходів недостатньо для сповільнення пандемії в Україні й закликають ввести повний локдаун. На думку фахівців, він має тривати щонайменше три тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що карантин вихідного дня в Україні буде суворим.
За його словами, такий крок став вимушеним через стрімке поширення коронавірусу в Україні. Він покликаний запобігти виникненню ситуації, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.
Ідею підтримав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на декілька тижнів допоможе уникнути локдауну.