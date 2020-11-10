Корогодський закликав підприємців до протесту проти карантину вихідного дня
Підприємець і меценат обізвав український уряд
Він заявив, що краще вже закрити все, аніж вводити такі обмеження
За його словами, так роблять в інших країнах і це діє
Український мільйонер, співвласник ТРЦ "Dream Town" і засновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський закликав українців приєднатися до мітингу проти введення в країні карантину вихідного дня.
Зокрема, він покликав усіх підприємців 11 листопада прийти на протестну акцію під Кабінет міністрів. Про це відомий меценат написав на своїй сторінці у Facebоok.
Насамперед Корогодський висловив переконання, що краще вже ввести в Україні тріальний карантин і закрити все. Зокрема заборонити курсування маршруток, роботу метро – піти на повний локдаун.
"Це точно працює в інших країнах... Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотів", – обурився він.
Корогодський уточнив, що акція протесту в середу розпочнеться о 10:00. Також підприємець пообіцяв, що її учасники будуть оперативно висвітлювати все з місця події.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.
Пізніше глава МОЗ пояснив, що Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, буде обговорювати питання щодо карантину вихідного дня. Хоча він і не зміг точно сказати, скільки триватимуть жорсткіші обмежувальні заходи.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на декілька тижнів допоможе уникнути локдауну. За його словами, незабаром в українських лікарнях має з'явитися до ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірус.
Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська виступила за локдаун через коронавірус і пояснила, чому це необхідно.
Також у МОЗ назвали єдину мету карантину вихідного дня в Україні.