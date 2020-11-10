Корогодський закликав підприємців до протесту проти карантину вихідного дня

Український мільйонер, співвласник ТРЦ "Dream Town" і засновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський закликав українців приєднатися до мітингу проти введення в країні карантину вихідного дня.

Зокрема, він покликав усіх підприємців 11 листопада прийти на протестну акцію під Кабінет міністрів. Про це відомий меценат написав на своїй сторінці у Facebоok.

Насамперед Корогодський висловив переконання, що краще вже ввести в Україні тріальний карантин і закрити все. Зокрема заборонити курсування маршруток, роботу метро – піти на повний локдаун.

"Це точно працює в інших країнах... Ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотів", – обурився він.

Корогодський уточнив, що акція протесту в середу розпочнеться о 10:00. Також підприємець пообіцяв, що її учасники будуть оперативно висвітлювати все з місця події.

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