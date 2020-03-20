Кабмін ввів надзвичайну ситуацію в Києві і двох областях

Кабінет міністрів України вирішив ввести режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Таким чином, в країні вже п'ять областей з режимом НС (до цього ввели в Житомирській, Чернівецькій і Київській) плюс столиця.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. Відповідні рішення були ухвалені 20 березня регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС і націлені на протидію поширенню коронавирусу.

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"Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", – сказано в повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації LIGA.net

Що означає введення надзвичайної ситуації

Відзначимо, що надзвичайна ситуація передбачає режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для забезпечення безпеки. Всі системи повинні бути напоготові, влада повинна організувати штаби та інформувати населення.

Закон про НС працює досить м'яко. Його вже вводили в 2009-го, також цей режим раніше діяв у Донецькій області.

Надзвичайна ситуація може вводитися і на рівні місцевої влади. Що стосується надзвичайного стану, то його може ввести своїм указом лише президент, а затвердити зобов'язана Верховна Рада.

Не варто плутати надзвичайну ситуацію із надзвичайним станом. Наприклад, при надзвичайному стані:

можна встановлювати комендантську годину. Тобто забороняти виходити на вулицю в певний час;

можна перевіряти документи у всіх підряд, проводити огляди і навіть обшукувати авто, квартири та інші приміщення;

якщо порушив умову карантину, можуть силою відправити додому (в місце проживання);

можуть заборонити продавати, наприклад, алкоголь;

призупиняється діяльність політичних партій і об'єднань громадян, якщо їх діяльність перешкоджає нормалізації обстановки;

обмежується робота ЗМІ і доступу громадян до інформації, забороняється виготовлення інформаційних матеріалів, які "можуть дестабілізувати обстановку";

Закон про надзвичайний стан також дозволяє обмежувати продаж продуктів (щоб не було ажіотажного попиту), переорієнтувати виробництво і використовувати ресурси підприємств. Все це потрібно для того, щоб в крайньому випадку можна було б взяти ситуацію під контроль.

Водночас надзвичайна ситуація – це всього лише "жовтий колір" перед оголошенням реального надзвичайного стану.

Права громадян при надзвичайній ситуації

отримувати інформацію про НС, зокрема в доступній для осіб із вадами зору та слуху формі;

медична допомога, соціально-психологічна підтримка і медико-психологічна реабілітація в разі отримання фізичних і психологічних травм;



забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їхнє використання;

звернення до органів держвлади та місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;

участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань;

отримувати заробітну плату за роботу з ліквідації наслідків НС у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами;

соціальний захист і відшкодування відповідно до законодавства шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну внаслідок НС або проведення робіт із попередження та ліквідації наслідків.

Детальніше про обов'язки громадян і повнов аження влади читайте ТУТ

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні офіційно зафіксовано 27 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних. Зокрема:

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний)

Київська область – 2 випадки

Донецька область – 1 випадок

Дніпропетровська область – 2 випадки

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний)

м. Киев – 3 випадки

м. Львів - 1 випадок

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше режим надзвичайної ситуації вже був введений в Житомирській та Чернівецькій областях.

А 18 березня його ввели в Київській області. Так місцева влада сподівається утримати під контролем небезпечний коронавірус.

Тим часом джерело в Офісі президента заявило, що в разі потреби влада може продовжити загальнонаціональний карантин до 16 квітня, а також ввести в країні надзвичайний стан.

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