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29 жовтня • оновлено в 00:26
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Кабмін відклав нові правила щодо Донбасу: Гончарук зробив заяву

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Кабінет міністрів на засіданні в Маріуполі вирішив відкласти вступ у дію нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у понеділок, 28 жовтня.

"Ми сьогодні провели засідання уряду, на якому прийняли низку рішень, спрямованих не тільки на поліпшення бізнес клімату, а й соцпитань.

Так, наприклад, відклали дію вимоги, яка зобов'язувала при перетині КПВВ дітям до 14 років мати паспорт для виїзду за кордон. Ми точно вважаємо, що це рішення вимагає додаткового вивчення, оскільки воно нам здається не зовсім вдалим", розповів прем'єр-міністр.

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Термін, на який було відкладено набуття чинності постанови, Гончарук не уточнив.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Скріншот

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів відстрочив до 28 листопада набуття чинності нових правил перетину лінії розмежування на Донбасі.

Кабмін затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі ще 18 липня. Головною відмінністю нового документа є те, що був змінений принцип визначення переліку товарів, які можуть перевозитися з/на тимчасово окуповану територію – з дозволених на заборонені.

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Маріуполь
Тег
Кабінет Міністрів України
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