Йдуть люті морози: синоптик попередила про похолодання в Україні

В Україні 9 січня холодна повітряна маса арктичного походження охопить усі області.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -8... -14 градусів.

За її прогнозом, на півночі, заході і в центрі — до -12... -16 градусів, місцями ймовірно до -20 градусів.

Удень 9 січня також очікується холодна погода: -5... -11 градусів. Однак на заході місцями холод ослабне до -3... -6 градусів.

У південній частині вдень очікується від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Сніг випаде в західних областях і на сході України. На решті території — без суттєвих опадів.

У Києві найближчої ночі -9... -13 градусів, удень 9 січня -8... -10 градусів. На дорогах ожеледиця, без значних опадів.

Діденко додала, що 10 січня в Україні потеплішає, крім півночі, а 11 січня знову похолоднішає, крім сходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з погіршенням погодних умов і рясними снігопадами ускладнилася ситуація на дорогах у більшості областей.