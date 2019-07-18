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Йде спека: синоптик уточнила прогноз по Україні

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У п'ятницю, 19 липня, на території України очікується підвищення температури повітря.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у більшості областей прогнозується +24... +28, на півдні +26... +30, у західній частині місцями +23... +25 градусів.

Дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні в західних і північних областях. На півдні, сході та в центрі буде суха сонячна погода.

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

Новини
Спека до +37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою, потеплішає вдень до +24... +26 градусів.

Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підскочать, у столиці нагріє повітря до +26... +29 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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