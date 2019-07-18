Йде спека: синоптик уточнила прогноз по Україні

У п'ятницю, 19 липня, на території України очікується підвищення температури повітря.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у більшості областей прогнозується +24... +28, на півдні +26... +30, у західній частині місцями +23... +25 градусів.
Дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні в західних і північних областях. На півдні, сході та в центрі буде суха сонячна погода.
Спекотна погода
24 канал
У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою, потеплішає вдень до +24... +26 градусів.
Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підскочать, у столиці нагріє повітря до +26... +29 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач дав несподіваний прогноз по Україні до кінця липня.
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