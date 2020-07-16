Коли "професійно вдячні" люди звинувачують когось у аморальності і невдячності – це завжди огидно. Радник радника, він де-політтехнолог керівника голови ОП дорікає Олегу Сенцову тим, що той критикує дії влади. Особливо огидно виглядає от це от: "Ми його витягли, а він". Тактика зрозуміла. Близькі до президента люди намагаються зробити з Олега таку собі Надю Савченко.

Мовляв, навіщо його слухати, він же зрадив своїх визволителів. І байдуже, що претензії до Савченко як раз полягають в тому, що вона зрадила народ і залишилася вірною тому самому одному куму, який і стояв за всією цією спецоперацією. Мене вразило інше. Коли політтехнолог, тобто балакун за викликом, зневажливо говорить про людину, яку путінський режим запроторив до таборів на 20 років, як про "дрібну людину, яка волею випадку опинилася на інформаційній передовій" і стала "медійною зіркою".

Тобто арешт, тортури, судилище, глумлива рожа Путіна – все ще "випадковість", яка забезпечила Сенцову політичне зростання. Показово також, що говорячи про Сенцова політтехнолог Єрмака використовує лапки, позначаючи його статус політв’язня. "Жертва застінок". Прямо так у лапках. От що у цих людей у голові? Що в голові у тих, хто це лайкає і підтримує? Жоден з тих поціновувачів "фахової думки" Олега Подоляка не зголосився би помінятися із Сенцовим на нари у Лабитнангі. Навіть заради піару.

Проте, вони всі не цуралися прикривати його звільненням свої відверто антиукраїнські кроки. Кожен раз, як їх питали про розведення військ, політично вмотивовані карні справи, домовленості з росіянами, вони кожен раз нагадували, що думають за людей, он і Сенцова звільнили. Зробити із Сенцова Надю їм не вдасться. Це зрозуміло.

Єдине, що мене бентежить у всій цій ситуації – це демонстративність, з якою вони знецінюють всі символи українського спротиву. Таке враження, що вони не збираються нікуди йти, тому не бояться професійних і репутаційних втрат після такої своєї праці.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.