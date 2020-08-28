Із артезіанської води і з лікувальними властивостями: в АБК Дніпро розповіли про коньяк 'Наполеон'

Коньяки ТМ "Наполеон Шарль Луї" ТОВ "Алкогольно-безалкогольного комбінату Дніпро", які славляться своїм смаком і трирічною витримкою, виготовляють за особливою процедурою. У них, крім іншого, використовуються преміальні коньячні спирти з 6-річною витримкою, що відповідає міжнародній класифікації Х.О. (Extra Old).

Як розповіли у пресслужбі компанії, цех спиртокуріння розташований в окремому приміщенні, купажі готуються в нержавіючих ємностях, а вода використовується винятково артезіанська.

Так, в компанії пояснили, що для розливу напою встановлена 1 лінія потужністю 6000 пляшок на годину. Вона складається з автоматів німецького виробництва KRONES AG. Готова продукція поміщається в ящики з гофрованого картону і складається на піддони, а пізніше фіксується стреч-плівкою. Купажування, обробка та розлив коньяків України здійснюється в окремому приміщенні.

Артезіанська вода надходить зі свердловин № 1 і № 2 глибиною 120 і 110 метрів відповідно, які є власністю "АБК Дніпро". Мінеральна вода проходить пом'якшення і знесолення на установці зворотного осмосу. Підготовлена вода накопичується в ємностях, з яких подається на купажування за допомогою насоса.

Цех коньячного спиртокуріння розташований в окремій будівлі і пов'язаний зі спиртосховищем для коньячного спирту трубопроводом. Сировина для ТОВ "АБК Дніпро" надходить з Херсонських степів, де вирощують винні сорти винограду французького походження. Приймання виноматеріалу проводиться з автоцистерни в відділення коньячного спиртокуріння через мірник в нержавіючу ємність для егалізаціі і тимчасового зберігання.

Перегонка коньячного виноматеріалу на спирт коньячний молодий проводитися на коньячній перегінній установці, яка реалізує періодичний процес прямої фракційної зганяння виноматеріалів на коньячний спирт з виділенням головної і хвостової фракцій. У таких установках використовуються спеціальні массообмінні тарілки підвищеної міцності і розділової здатності, що дозволяють змінювати місність дистиляту в залежності від стадії процесу (відбору фракції). Застосовані кожухотрубні дефлегматори. Реалізовано роздільний висновок повітряних потоків і спирту. Установка працює на економічному електропідігріві.

Отриманий спирт відміряється через мірник і надходить по трубопроводу в коньячне спиртосховище для витримки в резервуарі, заповненому дубовою клепкою, спеціально підготовленою для коньячного виробництва.

Купажі коньяків України готуються в нержавіючих ємностях, обладнаних мішалками пропелерними вибухозахищеними МС-1 з отмеренного кількості спирту коньячного витриманого, цукрового сиропу і колера і підготовленої води. Після купажування вони перекачують для відпочинку в нержавіючі ємності з дубовою клепкою, дубові бочки і дубові пляшок.

Підприємство також має нержавіючі ємності для обробки коньяків холодом за допомогою холодильної установки. Перед розливом купажі фільтруються на фільтр-пресі. Готові купажі коньяків України подаються на роздатковий автомат через напірні ємності автоматичної лінії розливу через механічні фільтри Гейзер з нержавіючої сталі.

Після розливу і оформлення готову продукцію на піддонах надходить на склад готової продукції для зберігання та відвантаження на склад споживача.

Як розповіли в компанії, коньяк "Наполеон", завоював визнання в світі і любов мільйонів шанувальників у всіх куточках планети. Благородство і витримка, яскравий аромат, насичений смак і довгий шлейфовий післясмак робить коньяк фаворитом у можновладців.

"Метр де Ше ТОВ "Алкогольно-безалкогольного комбінату Дніпро" як головна людина в коньячному виробництві провів не один день у процесі купажування ідеального коньяку. В результаті кропіткої роботи з'явився ординарний коньяк трирічної витримки, відповідний міжнародним стандартом VS, ординарний коньяк середнім терміном витримки коньячних спиртів чотири роки, відповідає міжнародному стандарту VSOP, і марочний коньяк витриманий – середній вік коньячних спиртів не менше 6 років, відповідає міжнародному стандарту XO", – сказано в повідомленні.

Як відомо, коньяки володіють особливими лікувальними властивостями. Лікарі стверджують, що даний засіб може зняти напругу при головному болю.

Крім того, цей напій здатний знизити рівень холестерину в крові, сповільнюється процес розвитку атеросклерозу. Корисний він для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями, але тільки в невеликих дозах. Рекомендується додавати кілька крапель в лікувальний чай.

Коньяк також здатний підвищити артеріальний тиск, якщо вжити більше 50 грам. Менша доза знижує тиск. Для жінок радять не підвищувати дозу – 20 грам. Під час вживання даного алкогольного напою варто пам'ятати, що він здатний нормалізувати артеріальний тиск. Не радять заважати з ліками та іншими спиртними напоями.

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