"Італійський Сенцов": українці відреагували протестом на вирок нацгвардійцю Марківу

Українців обурив суворий вирок суду Італії нацгвардійцю Віталію Марківу, звинуваченому у вбивстві фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Відзначимо, українцю дали 24 роки тюремного ув'язнення навіть без проведення слідчих дій на місці події.

Так, ситуацію прокоментував народний депутат України Володимир Ар'єв. "Ні адвокатам, ні посольству України відбити Марківа не вдалося. Залишається шанс на апеляцію", – написав він у Facebook.

Віталій Марків Радіо Свобода

Ар'єв обурився, що "любов нинішньої італійської влади до Путіна і його пропаганди досягла непристойних кордонів".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив, що рішення суду Італії буде оскаржено. "24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", – написав він у Twitter.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It'll be appealed.Our guardsman and Ukraine are not guilty of the death of Rocchelli.He's become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We'll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2 - Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 липня 2019 р

Різко відреагував на вирок і глава Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який був присутній на засіданні. "Абсурд. Не вкладається в голові. 24 роки! Без жодного доказу! Вироки не коментуються. Але це не можна назвати правосуддям", – написав він.

У мережі вирок Марківу вже назвали "тріумфом російської агентури в Італії", а самого нацгвардійця охрестили "італійським Олегом Сенцовим".

При цьому в Києві вже анонсували акцію протесту проти несправедливості італійського суду. Всіх бажаючих закликали прийти до посольства Італії о 20:00 12 липня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: у той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

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