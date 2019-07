"Італійський Сенцов": українці відреагували протестом на вирок нацгвардійцю Марківу

Українців обурив суворий вирок суду Італії нацгвардійцю Віталію Марківу, звинуваченому у вбивстві фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Відзначимо, українцю дали 24 роки тюремного ув'язнення навіть без проведення слідчих дій на місці події.

Так, ситуацію прокоментував народний депутат України Володимир Ар'єв. "Ні адвокатам, ні посольству України відбити Марківа не вдалося. Залишається шанс на апеляцію", – написав він у Facebook.

Ар'єв обурився, що "любов нинішньої італійської влади до Путіна і його пропаганди досягла непристойних кордонів".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив, що рішення суду Італії буде оскаржено. "24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", – написав він у Twitter.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It'll be appealed.Our guardsman and Ukraine are not guilty of the death of Rocchelli.He's become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We'll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2