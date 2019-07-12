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"Італійський Сенцов": українці відреагували протестом на вирок нацгвардійцю Марківу

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Українців обурив суворий вирок суду Італії нацгвардійцю Віталію Марківу, звинуваченому у вбивстві фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Відзначимо, українцю дали 24 роки тюремного ув'язнення навіть без проведення слідчих дій на місці події.

Так, ситуацію прокоментував народний депутат України Володимир Ар'єв. "Ні адвокатам, ні посольству України відбити Марківа не вдалося. Залишається шанс на апеляцію", – написав він у Facebook.

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Віталій Марків

Віталій Марків

Радіо Свобода

Ар'єв обурився, що "любов нинішньої італійської влади до Путіна і його пропаганди досягла непристойних кордонів".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив, що рішення суду Італії буде оскаржено. "24 роки Віталію Марківу – несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене", – написав він у Twitter.

Різко відреагував на вирок і глава Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, який був присутній на засіданні. "Абсурд. Не вкладається в голові. 24 роки! Без жодного доказу! Вироки не коментуються. Але це не можна назвати правосуддям", – написав він.

У мережі вирок Марківу вже назвали "тріумфом російської агентури в Італії", а самого нацгвардійця охрестили "італійським Олегом Сенцовим".

При цьому в Києві вже анонсували акцію протесту проти несправедливості італійського суду. Всіх бажаючих закликали прийти до посольства Італії о 20:00 12 липня.

"Італійський Сенцов": українці відреагували протестом на вирок нацгвардійцю Марківу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: у той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

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Тема
Арешт Марківа в Італії
Особи
Володимир Ар'єв Арсен Аваков
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Тюрьма достойное место для украинского убийцы!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо бы всем возмущённым собраться в одном месте, имея каждый при себе 5л. бутылку с соляром или бензином. И одновременно облиться им и поджечь себя в знак протеста с этим подлым решением. Во-первых это будет феерически красиво, а во-вторых обратит внимание на проблему международного сообщества.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Скауасы никак не могут осознать тот факт, что за убийства людей, сажают в тюрьму, а не возводят в ранг героев. Потерянное племя...
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