Неймовірні історії про НЛО: п'ять найбільш захоплюючих випадків

У середу, 24 червня, відзначається Міжнародний день НЛО. Саме цього дня, рівно 73 роки тому, 1947-го, вперше було офіційно повідомлено про випадок спостереження НЛО. Це сталося на території США; інцидент увійшов до історіЇ як "Випадок у Каскадних горах".

І хоча з точки зору офіційної науки на сьогодні немає жодного явного доказу того, що НЛО якось пов'язано з прибульцями, розмови про "літаючі тарілки" продовжують непокоїти людство. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про найвідоміші в історії випадки зустрічі НЛО.

"Випадок у Каскадних горах", 1947 рік

Бізнесмен і пілот-любитель із США Арнольд Кеннет вважається першим, хто зумів детально описати свою зустріч з НЛО. Саме завдяки його розповіді з'явився термін "літаюча тарілка": за словами Кеннета, саме на неї були схожі об'єкти, який він зустрів 24 червня 1947 року.

Це сталося над Каскадними горами в штаті Вашингтон, на західному березі США. За словами чоловіка, дев'ять дивних об'єктів "пролетіли приблизно 20-25 миль і зникли з поля зору".

Арнольд Кеннет вважається першим, хто зумів детально описати свою зустріч з НЛО Wikimedia Commons

"Близько трьох хвилин я спостерігав, як ланцюг предметів, що рухалися як блюдця по воді, наче кинуті плоскі камені, що розтягнувся принаймні на 5 миль, маневрував між високими гірськими вершинами. Вони були пласкі, як сковорідки, і, немов дзеркало, відбивали сонячні промені. Я бачив все це абсолютно ясно і чітко", – писав Кеннет.

Пілота здивувала тоді швидкість польоту НЛО: за його словами, вона була набагато вищою за швидкість звуку, на що тоді не був здатний жоден відомий літальний апарат на Землі.

Звіт Кеннета Арнольда для розвідки Військово-повітряних сил США Wikimedia Commons

Розуельський інцидент, 1947 рік

Через два тижні після сенсаційного випадку в Каскадних горах відбулися події, після яких заговорили про те, що уряд приховує правду про прибульців.

Вночі 3 липня 1947 року фермер з Нью-Мексико Марк Брейзел побачив яскравий спалах і гуркіт грому, який струсонув його будинок. Вранці чоловік виявив пустир, засипаний твердими металевими уламками, що нагадують товсту фольгу, бруски невизначеного негорючого неламкого та легкого матеріалу та інші дивні речі.

8 липня прес-офіцер авіабази Розуелл заявив, що на базу доставлено виявлений "літаючий диск", але за добу це повідомлення було дезавуйоване вищим командуванням.

Уламки було названо залишками метеозонда, що впав,, але очевидці продовжували наполягати, що це не було схожим на жодний метеозонд.

"Розтин прибульця" – інсталяція в Розуельському музеї НЛО Wikipedia

Загибель пілота Мантелла, 1948 рік

7 січня 1948 з авіабази Годмен, штат Кентуккі, США, було піднято чотири винищувачі "Мустанг" Р-51, які повинні були наздогнати і дослідити непізнаний об'єкт, що наближався до бази.

Всі четверо пілотів чітко бачили предмет, який описали як "металевий, величезних розмірів, круглий, як сльоза, який іноді здавався рідким".

Троє повернулися на базу, а один – капітан Томас Френсіс Мантелл-молодший – продовжив переслідувати НЛО, намагаючись підійти до нього ближче.

Винищувачі F-51D Mustang з ескадрильї, у якій служив Мантелл

"Іду на зближення, щоб краще його розглянути, – повідомляв диспетчеру льотчик. – Він прямо переді мною і летить як і раніше, вдвічі повільніше за мене... Ця штука з вигляду металева і величезних розмірів. Тепер вона набирає висоту і йде з такою ж швидкістю, як і я... тобто 360 миль на годину. Піднімусь до висоти в 20 тисяч футів і, якщо не зможу зблизитися, припиню переслідування", – повідомляв льотчик.

Але незабаром зв'язок з ним пропав, а винищувач Мантелла пізніше було знайдено розбитим. Пілот загинув від задухи до того, як його літак упав на землю після вибуху в повітрі. Дивною була різниця в часі між загибеллю чоловіка і часом катастрофи. Наручний годинник пілота зупинилися на часі 15.10, зв'язок з винищувачем пропав о 15.15, а катастрофа сталася лише півтори години по тому – о 16.45.

Тегеранський інцидент, 1976 рік

Тегеранський інцидент з НЛО був особливим. Розвідуправління Міністерства оборони США назвало випадок у столиці Ірану "видатним", який "вважається класичним спостереженням НЛО, що задовольняє всім критеріям достовірного спостереження".

Так, у даному випадку НЛО спостерігалися з декількох позицій (Мехрабад, Шаміран, літаки, диспетчерська вишка і пересохле солоне озеро).

Літак F-4D Військово-повітряних сил Ірану Wikipedia

Також інцидент був примітний тим, що поблизу НЛО спостерігалися радіоелектронні перешкоди: у двох перехоплювачів F-4 Phantom II зник зв'язок, бортова апаратура дала збій, ще в одного з літаків тимчасово відмовили гарматні системи.

НЛО відрізнялися великою маневреністю, а сам Тегеранський інцидент було підтверджено спостерігачами високої надійності (генерал ВПС, пілоти та досвідчені диспетчери).

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