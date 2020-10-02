Історики розповіли, звідки пішло вітання "Слава Україні!"

Сучасне традиційне вітання ЗСУ "Слава Україні!" першими почали використовувати ще козаки Василя Чучупаки, очільника полку гайдамаків Холодного Яру у 1920 році.

Про це нагадали на Telegram-каналі "Розсекречена історія". Зокрема зазначається, що зазначений факт підтверджений спогадами відомого українського військового і громадського діяча, старшини Армії УНР, розвідника та письменника Юрія Ґорліса-Горського.

"Далеко над лісом побачив церковну копулу. Це Мотрин монастир, штаб гайдамаків. Через деякий час в’їжджаю в Мельники. Село має мирний вигляд, але група парубків, яка йшла вулицею, співаючи "Серед степу на просторі", озброєна. У всіх рушниці, у декого шаблі й револьвери, в одного шабля старовинна, оправлена в срібло", – згадував він.

"Під’їжджаю до них. – Добридень, хлопці! – Слава Україні! – відповідає декілька голосів. Це мене трохи змішало. Я не знав, що у холодноярців заведено замість "Здоров!" вітатися "Слава Україні!", а відповідати "Україні слава!" – писав Ґорліс-Горський.

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