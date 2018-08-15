Історична реформа: в Україні готуються змінити правопис. Повний текст

Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проект нової редакції Українська правопису, останні зміни в якому датуються 2012 роком.

"Українська національна комісія з питань правопису, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 416, пропонує до уваги громадськості проект нової редакції Українського правопису, розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ, що набувають поширення в різних сферах суспільного, наукового та культурного життя", - написано в повідомленні прес-служби відомства.

"Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення", - наголошується в заяві.

Пропозиції та зауваження будуть прийматися протягом місяця, до 15 вересня. Сам проект документа складається з більш ніж 200 сторінок.

"Правописна комісія розраховує на уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови", - додали в Міносвіти.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міносвіти розставив крапки над "і" в мовному питанні.