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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Ірак підірвали масові протести: загинули 70 осіб

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В Іраку під час масових антиурядових акцій вже загинуло близько 70 осіб, і понад 2500 були поранені.

Про це повідомляє агентство Anadolu. Лікарні переповнені і переведені на спеціальний режим роботи через велику кількість потерпілих (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Протести в Іраку

Протести в Іраку

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"Зелю геть!" Україною прокотилася нова масштабна хвиля протестів. Фото і відео

Масові заворушення, які почалися на початку жовтня, з часом охопили Багдад та інші великі міста. Люди на вулицях протестують проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, а також обурюються нестачею води і електроенергії. Також демонстранти вимагали поліпшення умов життя, вирішення проблем у сфері охорони здоров'я, освіти і на ринку праці.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Для розгону демонстрацій силовики почали застосовувати бойові патрони і сльозогінний газ. Згодом на загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

"Генеральний секретар стежить за розвитком подій в Іраку і закликає до діалогу між урядом і демонстрантами в якості негайного кроку в бік деескалації", - йдеться в заяві політика.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Генсек ООН також особливо відзначив, що "свобода вираження думок і мирних зібрань є основними правами людини, які необхідно поважати", і закликав учасників протестів "проявляти максимальну стриманість і утримуватися від насильства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час протестів уряд Іраку пішов на безпрецедентні заходи :

  • Міністр оборони Іраку на тлі протестних акцій наказав привести в підвищену готовність всі військові частини. У ряді провінцій була введена комендантська година;

  • У столиці країни Багдаді служби безпеки перекрили три мости, що ведуть до Зеленої зони, де розташований комплекс урядових будівель і дипмісії;

  • У провінції Наджаф демонстранти підпалили будівлю місцевої адміністрації;

  • У зв'язку з тим, що відбувається, іракський прем'єр Адель Абд аль-Махді скликав екстрене засідання ради безпеки країни;

  • Також стало відомо, що в ході зіткнень співробітники служб безпеки застосували сльозогінний газ і водомети з гарячою водою проти маніфестантів, які закидали їх камінням;

  • У країні частково припинили роботу Facebook, WhatsApp і інші соцмережі, в яких розповсюджували заклики до мітингів.

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Місце
Ірак Багдад
Тег
протест
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
ИГИЛ прийде, порядок наведе. А потом прийде американцы. Ах, они уже там? Тогда что то пошло не так...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Штати сподіваються, що бунтівна хвиля перекинеться на Іран
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ttt ta
ttt ta
Смотрю, светоч демократии и свободы обеспечил иракское правительство самым главным - водометами. Ну а что экономика - невидимая рука рынка должна все порешать
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