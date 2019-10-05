Ірак підірвали масові протести: загинули 70 осіб

В Іраку під час масових антиурядових акцій вже загинуло близько 70 осіб, і понад 2500 були поранені.

Про це повідомляє агентство Anadolu. Лікарні переповнені і переведені на спеціальний режим роботи через велику кількість потерпілих (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Протести в Іраку

Масові заворушення, які почалися на початку жовтня, з часом охопили Багдад та інші великі міста. Люди на вулицях протестують проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, а також обурюються нестачею води і електроенергії. Також демонстранти вимагали поліпшення умов життя, вирішення проблем у сфері охорони здоров'я, освіти і на ринку праці.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Для розгону демонстрацій силовики почали застосовувати бойові патрони і сльозогінний газ. Згодом на загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

"Генеральний секретар стежить за розвитком подій в Іраку і закликає до діалогу між урядом і демонстрантами в якості негайного кроку в бік деескалації", - йдеться в заяві політика.

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Антиурядові протести в Іраку

Генсек ООН також особливо відзначив, що "свобода вираження думок і мирних зібрань є основними правами людини, які необхідно поважати", і закликав учасників протестів "проявляти максимальну стриманість і утримуватися від насильства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час протестів уряд Іраку пішов на безпрецедентні заходи :

Міністр оборони Іраку на тлі протестних акцій наказав привести в підвищену готовність всі військові частини. У ряді провінцій була введена комендантська година;

У столиці країни Багдаді служби безпеки перекрили три мости, що ведуть до Зеленої зони, де розташований комплекс урядових будівель і дипмісії;

У провінції Наджаф демонстранти підпалили будівлю місцевої адміністрації;

У зв'язку з тим, що відбувається, іракський прем'єр Адель Абд аль-Махді скликав екстрене засідання ради безпеки країни;

Також стало відомо, що в ході зіткнень співробітники служб безпеки застосували сльозогінний газ і водомети з гарячою водою проти маніфестантів, які закидали їх камінням;

У країні частково припинили роботу Facebook, WhatsApp і інші соцмережі, в яких розповсюджували заклики до мітингів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!