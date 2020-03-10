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10 березня • оновлено в 12:17
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Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Всі статті автора

Интервью Путина ТАСС: как он приватизирует Победу

2.9т
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10 марта вышла десятая часть интервью президента РФ Владимира Путина ТАСС, посвященная Второй мировой войне.

Рассмотрим его основные заявления с точки зрения исторической науки.

Общий тезис – "у нас хотят отобрать Победу".

Фактически 75-летие Победы приватизируется современной Россией. Но не следует забывать, что война была мировой, что она велась на разных континентах, не только в Европе. Усилия, которые приложила советская армия, были, конечно, очень большими, но только на европейском театре военных действий. Победа была общим достижением всей антигитлеровской коалиции.

Выпячивание роли России понятно с точки зрения Путина, но это неуместно.

"Сталин […] не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин - Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции – есть".

Но ведь за Риббентропом стоял Гитлер, а за Молотовым – Сталин. И подписи на пакте Риббентропа-Молотова – это фактически сговор между Сталиным и Гитлером о разделе Польши.

Раздел Польши обусловил начало Второй мировой войны, потому что гарантами независимости Польши были Великобритания и Франция. И хотя они не были готовы к войне, все-таки они объявили Гитлеру войну 3 сентября, после того как он 1 сентября напал на Польшу.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны".

"Мюнхенский сговор", как говорит Путин, нельзя называть первым шагом к развязыванию Второй мировой войны. Первым шагом был аншлюс Австрии. Затем Гитлер нацелился на Чехословакию, мотивируя свои действия тем, что Судетская область практически полностью была заселена немцами.

После того как Чемберлен в Мюнхене заключил соглашение с Гитлером, он вернулся в Великобританию и заявил: "Я принес вам мир". Они действительно стремились к миру и пытались как-то остановить Гитлера.

Но Гитлер имел свою программу действий, он не остановился, он поделил Чехословакию и создал фейковое марионеточное Словацкое государство. Он присоединил к Германии Моравию, сделал протекторатом Чехию. А потом снова нацелился на Польшу.

Лозунг "Можем повторить"

Тут Путин запутался в своей аргументации. Сначала он говорит о том, что лозунг можно трактовать по-разному, "мы потеряли 27 миллионов человек". Но где тот новый Гитлер, который угрожает России? Такого нет. Создается искусственная ситуация: дескать, на нас собираются напасть, но тот, кто нападет, будет побежден, потому что мы можем повторить то, что сделали в 1945 году.

И тут же он говорит: "мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся". А если не стремитесь, тогда зачем провозглашать такой лозунг – "можем повторить"?

"Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий".

Ясно, что Гитлер – это не Сталин, а Сталин – это не Гитлер. Ясно, что Гитлер стал палачом миллионов человек, но, в первую очередь, за границами своего государства. А Сталин стал палачом миллионов человек в границах своего государства.

Сама хронология убедительно показывает общую ответственность Сталина и Гитлера за развязывание Второй мировой войны. Начало было 23 августа, когда Гитлер убедился, что Сталин не будет ему препятствовать, и что он может иметь спокойный тыл на востоке своей страны. После 23 августа наступило 1 сентября, когда Гитлер напал на Польшу. А 17 сентября на Польшу напал Сталин.

Гитлер был инициатором. Сталин использовал желание Гитлера уничтожить Польшу. Согласно пакту Риббентропа-Молотова, Сталин взял за это страны Балтии, западную Украину и западную Беларусь, которые были частью Польши. Потом он выторговал у Гитлера невмешательство в дела Финляндии и развязал финско-советскую войну. Он выторговал и невмешательство в дела Бессарабии и вынудил румынское правительство уступить Бессарабию. Еще и забрал северную Буковину.

Таким образом, уровень ответственности за развязывание Второй мировой войны у Сталина и Гитлера абсолютно одинаковый. А вот Великобритания и Франция, которые не собирались воевать, не несут никакой ответственности за это.

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Історія
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Mega Death
Mega Death
Хорошо лизнул западным друзьям)))
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