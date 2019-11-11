"Інтервенція відбулася!" Ніцой здійняла паніку через Закарпаття та Угорщину

Дитяча письменниця Лариса Ніцой забила на сполох через нібито поступове культурне "поглинання" Закарпаття Угорщиною.

Вона закликала владу втрутитися в ситуацію і не допустити втрати контролю над регіоном. Жорсткий пост на цю тему Ніцой опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Ніцой

"Інтервенція Угорщини в Україну вже відбулася. Відділення території – лише питання часу. На Закарпатті Угорщина створила мережу коледжів (у планах 150 професійних закладів) із навчанням угорською мовою для всіх учнів, хто не склав ЗНО українською мовою. Відтепер можна української не знати і не паритися з цього приводу. Для таких українців Угорщина створила в Україні угорську освіту. І наголосила, що мережа коледжів створена в "рамках боротьби Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) за використання угорської мови і за систему освіти закарпатської угорської громади", – стверджує письменниця.

Крім того, вона зазначила, що українці Закарпаття дедалі активніше вивчають угорську мову. За її даними, навчання відбувається в 10 районах, 37 населених пунктах, 49 точках, 206 групах.

Як пише Ніцой, від початку листопада сертифікат на знання угорської мови отримали 1700 українців. А у 2016 році угорської мови Угорщина навчила 21 тисячу українців. Для цього офіційним Будапештом були створені спеціальні курси на Закарпатті.

"Звертаюся до президента Зеленського, міністерки освіти Новосад, голови СБУ Баканова, міністра закордонних справ Пристайка, голови уряду Гончарука, голови Верховної Ради Разумкова. Вам що, повилазило? Ви що, не розумієте, що відбувається? Ви що, не бачите, до чого все йде? Чому ви це все дозволяєте? Чому в нашому домі господарює сусід?" – обурилася Ніцой.

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