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11 листопада • оновлено в 18:31
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"Інтервенція відбулася!" Ніцой здійняла паніку через Закарпаття та Угорщину

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Дитяча письменниця Лариса Ніцой забила на сполох через нібито поступове культурне "поглинання" Закарпаття Угорщиною.

Вона закликала владу втрутитися в ситуацію і не допустити втрати контролю над регіоном. Жорсткий пост на цю тему Ніцой опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

"Інтервенція Угорщини в Україну вже відбулася. Відділення території – лише питання часу. На Закарпатті Угорщина створила мережу коледжів (у планах 150 професійних закладів) із навчанням угорською мовою для всіх учнів, хто не склав ЗНО українською мовою. Відтепер можна української не знати і не паритися з цього приводу. Для таких українців Угорщина створила в Україні угорську освіту. І наголосила, що мережа коледжів створена в "рамках боротьби Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) за використання угорської мови і за систему освіти закарпатської угорської громади", – стверджує письменниця.

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"Достали со своей мовой!" Ніцой поділилася криком душі через українську

Крім того, вона зазначила, що українці Закарпаття дедалі активніше вивчають угорську мову. За її даними, навчання відбувається в 10 районах, 37 населених пунктах, 49 точках, 206 групах.

Як пише Ніцой, від початку листопада сертифікат на знання угорської мови отримали 1700 українців. А у 2016 році угорської мови Угорщина навчила 21 тисячу українців. Для цього офіційним Будапештом були створені спеціальні курси на Закарпатті.

"Звертаюся до президента Зеленського, міністерки освіти Новосад, голови СБУ Баканова, міністра закордонних справ Пристайка, голови уряду Гончарука, голови Верховної Ради Разумкова. Вам що, повилазило? Ви що, не розумієте, що відбувається? Ви що, не бачите, до чого все йде? Чому ви це все дозволяєте? Чому в нашому домі господарює сусід?" – обурилася Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ницой - тупая и бездарная кугутка. :-))) Не способна написать НИЧЕГО и интересного - потому и навязывет свою паскудную, никому не интересную "дермову" полицейскими мерами. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии: мовнюк = дурак и бездарь. :-)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Надо не истерики устраивать, а делать страну сильной и привлекательной, а для этого в первую очередь должна быть борьба с коррупцией, которой нет и наверно не будет. Проср"ли украинцы свою страну на Майдане - получите. А с другой стороны психологи советуют видеть во всем позитив - вот и "видьте", тому как чем меньше территория тем ею легче управлять. Это раз. Во вторых - если декоммунизацию так во всем, избавляться от всего, что принесли коммунисты в Украину, в т ч и земли.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука…
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