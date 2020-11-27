Інфекціоніст назвав головну умову успіху локдауну

Рішення про карантин вихідного дня було більшою мірою політичним. Після локдауну захворюваність знову може різко зрости, якщо влада не встановить діалогу із суспільством.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "Від самого початку витівка із карантином вихідного дня була не зовсім професійною. Мені здається, що це більше політичне рішення", – заявив він.

За словами медика, карантин вихідного дня не мав сенсу в ситуації, коли не спрацював адаптивний карантин, який діє в Україні сьогодні.

"Це говорить про те, що COVID-19 – не медична, а соціальна проблема. Ба більше, це проблема поведінкова", – зауважив лікар. Він пояснив це помилками на рівні держави, зокрема відсутністю інформаційної кампанії та належного контролю за виконанням карантинних вимог.

Як переконаний Александрін, населення ігноруватиме вимоги локдауну, оскільки не довіряє владі після весняного жорсткого карантину. Він може бути ефективним лише за умови, що влада зуміє донести до суспільства мету такого заходу.

"Суспільству пропонують прийняти повний локдаун, але ніхто не пояснює, що буде зроблено за цей час, на які питання ми повинні відповісти", – наголосив Александрін. Доки такого діалогу суспільства і влади не буде встановлено, локдаун не принесе очікуваного результату й захворюваність після нього продовжить стрімко зростати, упевнений лікар.

Як писав OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив про два сценарії розвитку ситуації з коронавірусом в Україні. Якщо кожен громадянин піде на "особистий карантин", зниження захворюваності можна досягти вже до середини грудня, сказав він.