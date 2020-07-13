Імунітет до коронавірусу у тих, хто перехворів, знижується за три місяці, – вчені

Імунітет до коронавірусу у тих, хто перехворів, знижується за три місяці.

Імунітет до коронавірусу у людей, які перенесли захворювання, знижується за три місяці.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Королівського коледжу Лондона. Таким чином вчені спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19.

Фахівці відзначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів. При цьому у 60 відсотків на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається всього у 17 відсотків пацієнтів.

За три місяці досліджень кількість антитіл в крові у багатьох випробовуваних падала до незначної, а у деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету.

Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.

Як писав OBOZREVATEL раніше, новий штам коронавірусу через мутації ДНК збільшив рівень зараження на 30%. Інфікований COVID-19 може заразити чотирьох чоловік.