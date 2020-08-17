Імунітет до COVID-19 формується швидко: медик пояснив механізм.

Припущення про те, що імунітет до коронавірусу може формуватися протягом 3-5 років, не має медичних підстав.

Таку заяву в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV зробив лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Те, що на вироблення імунітету треба 5 років – ні. Уже забирають плазму крові перехворілих людей, лікують нею", – сказав він, коментуючи слова українського імунолога.

Медик пояснив, що у людей, які перенесли коронавірус, є антитіла. "Вони вже захворіти не можуть. Це те ж саме, як з щепленням від гепатиту В. Якщо у тебе є антитіла, ти не захворієш", – сказав він.

За його словами, в даний час немає наукових підстав говорити про те, що антитіла зникнуть, і імунітет не збережеться.

Як писав OBOZREVATEL, український імунолог Олег Назар заявив, що приблизно у 30% населення немає активного імунітету. У разі вакцинації у них не виробляється достатньо антитіл, і вони можуть захворіти повторно.

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