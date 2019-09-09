"Їм потрібен час": стало відомо про стан звільнених моряків

У військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" розповіли про стан звільнених у результаті обміну полоненими з Росією українських моряків.

Подробиці повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Відзначається, що стан здоров'я всіх 24 українців задовільний, проте кожному з них потрібен час для лікування й обстеження.

"Наразі військові моряки, звільнені після утримання в полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначене поетапне лікування. Медичне забезпечення – здійснюється в повному обсязі, харчування – відповідно до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їх захворювань", – розповів начальник госпіталю, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

У госпіталі розповіли про стан звільнених моряків Пресслужба Міноборони

Лікар зазначив, що військовослужбовцям надають допомогу психологи і військовий капелан.

"Національний військовий-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" переведений на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць", – уточнив Казмірчук.

Стало відомо про стан звільнених моряків ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 українські моряки повернулися на Батьківщину 7 вересня разом із ще 11 помилуваними ув'язненими. Їх відпустили під особисту поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

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