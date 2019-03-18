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Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов
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Крым повторит судьбу стран Балтии

16.2тЧитати матеріал російською

Я думаю, пока Путин у власти, перемен по поводу крымского вопроса не будет. Максимум признания международным сообществом - это уровень признания стран Балтии частью СССР в 1940-1991 гг., но при этом в качестве оккупированных территорий.

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Впрочем, думаю, даже для картографического отображения не дойдет. А в том, что оккупация - не навсегда, я совершенно убежден, хотя очевидно, что и после ухода Путина процесс урегулирования будет весьма непростым.

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Автор
Ілля ПономарьовІлля Пономарьов
Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуРосіяНовини РосіїСРСР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если бы это была оккупация, то, вероятно, рано или поздно Крым от неё избавился бы. Но, боюсь, это был добровольный выбор крымчан.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В ближ.время Крым не будет укр.лет через 200 будет жидокитайским каганатом.история не стоит на месте.сильнейший победит-это Китай.
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Попова Ольга
Попова Ольга
КРЫМ ДОТАЦИОННЫЙ НАРОДУ УКРАИНЫ НАХУЙ НЕ НУЖЕН КОРМИТЬ ТАМ ВСЯКОЕ ГОВНО , А ПАРАШЕ ЭТО КАМНИ НА НОГАХ И РУКАХ ПУСТЬ ТЯГАЕТ ----ПРЫБИЛИ И АВТОРИТЕТА 0 А НЕПРИЯТНОСТЕЙ УЙМА
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Попова Ольга, мы ещё несколько дотационных регионов радостно заберём.
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