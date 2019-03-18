Я думаю, пока Путин у власти, перемен по поводу крымского вопроса не будет. Максимум признания международным сообществом - это уровень признания стран Балтии частью СССР в 1940-1991 гг., но при этом в качестве оккупированных территорий.

Впрочем, думаю, даже для картографического отображения не дойдет. А в том, что оккупация - не навсегда, я совершенно убежден, хотя очевидно, что и после ухода Путина процесс урегулирования будет весьма непростым.

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