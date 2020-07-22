Ілон Маск відреагував на теракт у Луцьку. Колаж

Засновник компанії SpaceX, американський підприємець і мільярдер Ілон Маск відреагував на теракт з автобусом у Луцьку.

Зокрема, він одним реченням прокоментував публікацію газети The New York Times про події в Україні в Twitter.

"Просто ще один день у 2020", – написав Маск.

Ілон Маск відреагував на теракт у Луцьку Twitter

Коментар за годину зібрав понад три тисячі лайків і сотні ретвітів. "І не посперечаєшся", – жартують користувачі в мережі.

На жарт Маска відреагував офіційний канал України в соцмережі.

"Усе, що я можу зробити просто зараз, – це сміливе обличчя", – пожартували в представництві.

В українському представництві відповіли на жарт Ілона Маска Twitter

Як писав OBOZREVATEL раніше, у центрі Луцька 21 липня Максим Плохой узяв у заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка та погрожував підірвати його. Людей, серед яких була вагітна жінка, дитина й пенсіонерка, понад 10 годин фактично піддавали тортурам: їм не давали води, їжі й не дозволяли сходити в туалет.