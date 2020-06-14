Головна Новини
14 червня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

ИЛ-76 навсегда ушел в небеса: никогда не будет прощения "братьям"

1.1т
Читати матеріал російською

Сегодня трагическая дата для украинцев. В 2014 году в этот день, оккупанты сбили самолёт, на котором находились украинские десантники и члены экипажа. ИЛ-76 навсегда ушёл в небеса..Погибли 49 человек, 49 семей потеряли своих близких.

Когда-то мне звонила мать погибшего десантника и сказала, что ее жизнь никогда уже не будет прежней. Каждый день она плачет и вспоминает сына. Сегодня все, кто поддерживает нашу армии и воинов, должны почтить память погибших и зажечь свечку. Никогда не будет прощения "братьям", пришедшим убивать на чужую землю. Прошло уже 6 лет, но война не закончена, оккупанты продолжают уничтожать украинцев. Светлая память нашим бесстрашным воинам. Пам‘ятаємо і сумуємо.

ИЛ-76 навсегда ушел в небеса: никогда не будет прощения "братьям"

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Катастрофа Іл-76 у Луганську" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Катастрофа Іл-76 у Луганську
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги