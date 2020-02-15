Українські заробітчани загинули в Росії: OBOZREVATEL з'ясував страшні деталі трагедії

Аварія, яка забрала життя восьми українців в Росії, виникла з вини нашого земляка. Таку версію озвучили в поліції Псковської області, де трапилася НП. Кажуть, що водій мікроавтобуса перевищив швидкість.

Ми з'ясували, що єдина жінка – Надія Попович – їхала до чоловіка й сина на свято. А пасажирів везли в переробленій під пасажирську вантажівці. Тому безпека людей опинилася під великим питанням. Про те, хто був у тому горезвісному автомобілі та що відомо про загиблих – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Винен український водій?

У поліції Псковської області озвучили попередню версію загибелі восьми українців – в ніч на 13 лютого вони розбилися в аварії, що трапилася в Псковській області на трасі Санкт-Петербург – Невель. "Мерседес", в якому на заробітки їхали жителі Закарпаття, влетів на повороті у фуру. Вижити вдалося лише одному з водіїв, 38-річному Михайлу Зеленчуку з Рахова – він спав на задньому сидінні. Зараз українець перебуває в лікарні містечка Великі Луки. Його напарник, Михайло Гайналій, помер.

"За версією слідства, водій "Мерседеса" на заокругленій ділянці автошляху вибрав небезпечну швидкість руху, зважаючи на дорожню ситуацію, внаслідок чого скоїв виїзд на зустрічну смугу, наїзд на огорожу з подальшим зіткненням із великою вантажівкою", – розповіли місцевим журналістам у поліції Псковської області.

Газета "Вперед"

НП трапилася в районі села Рудо Пустошкінского району. Поворот, стверджують тутешні, вкрай небезпечний і забрав не одне життя. "Саме в цьому місці на моїй пам'яті було три аварії. Це четверта. Місце – плюс-мінус 10 метрів", – згадує місцева жителька Валентина Кузнєцова.

Їхали на переробленому автобусі

Удар під час зіткнення був такої сили, що мікроавтобус і вантажівка "Вольво" перетворилися на купи металобрухту. Користувачі соцмереж звернули увагу, що власник "Мерседеса" Михайло Зеленюк вихваляється, що любить їздити на великій швидкості – на сторінці є знімок спідометра, де стрілка показувала 140 км.

Facebook / Михайло Зеленчук

Тому, уточнюють, обставини аварії викликають море питань. Наприклад, чому він перевозить пасажирів у вантажному транспорті? Чому взимку шини з критично зношеним протектором? "Ще на інших фото видно, що бус – колгоспний конструктор, зварений кривими руками з кузовних частин різного кольору, нашвидкуруч зафарбований. І чому такий брухт возить людей?" – пишуть у соцмережах.

Газета "Вперед"

А ось автоексперти підтвердили – мікроавтобус справді переобладнаний з вантажного під пасажирський. І перевезення в таких транспортних засобах складно назвати безпечними.

"Найчастіше автоперевізники використовують на маршрутах мікроавтобуси, перероблені кустарним способом із вантажних фургонів (для уникнення митних зборів). Виготовлені в такий спосіб, вони не відповідають нормам безпеки, що в разі аварії може призвести до травм і навіть смертельного результату. З огляду на фотографії з місця ДТП в Псковській області, Mercedes-Benz Sprinter був перероблений з вантажного фургона", – пояснив нам шеф-редактор АвтоОбоз на порталі OBOZREVATEL Сергій Іванов.

Шукають родичів жертв

У Закарпатській облдержадміністрації підтвердили – всі загиблі та водій, що вижив, із їхньої області. Тим часом у соцмережах шукають сім'ї жертв – їх просять відгукнутися, щоб забрати тіла.

"Зателефонували з консульства України й попросили знайти родичів. Це Шимон В.В. з Тячівського району, Йосип Шемот, Іван Новоселюк і Юрій Іванюк з Ясіні, Влашин Іван із Середнього Водяного, Василь Сметана та Надія Попович із Рахівського району. За тілами треба їхати в Пустошку, в РВВС", – йдеться в повідомленні користувача Stari Lyudy.

Ми дізналися, що водій – 38-річний Михайло Гайналій – жив у смт Тересва Тячівського району. Щоправда, в соцмережах вказав, що він із Санкт-Петербурга. На сторінці є фото з друзями біля Неви й розведених мостів. "Він із забезпеченої сім'ї. Зараз кажуть, що він був другим водієм, і саме він вів машину. Але наскільки це відповідає дійсності – ніхто не знає. У нас дуже велике село", – уточнили в селищній раді.

Водій Михайло Гайналій

Ще один загиблий, 55-річний Василь Сметана, родом із села Верхнє Водяне. "Ми знаємо тільки прізвище, про нього нічого", – сказали нам у сільраді.

У Середньому Водяному Рахівського району живе відразу кілька Іванів Влашиних. Деякі з них справді зараз на заробітках. У сільраді уточнили, що поки офіційного підтвердження інформації про загиблого українця до них не надходило.

У смт Ясіня (теж Рахівський район) підтвердили: 32-річний Іван Новоселюк і наймолодший загиблий, 21-річний Юрій Іванюк, – їхні жителі. "У Івана Новоселюка – сім'я і діти. Але ми знаємо дуже мало", – уточнила місцева влада.

37-річний Йосип Шемот жив у селі Костилівка Рахівського району. У нього залишилися дружина й двоє маленьких діток. У селі розповідають, що в них дуже багато тезок Йосипа. Тому не відразу зрозуміли, про кого мова.

Михайло Зеленчук давно їздить в Санкт-Петербург ok.ru

"А водій Михайло Зеленчук – теж наш, тут живе його сім'я, а він перебрався до Рахова. Міша з дуже простої сім'ї, є брат і п'ять сестер. Їздить на заробітки він дуже давно. У нас тут взагалі: щойно закінчив школу, і відразу працювати – в Чехію, Польщу, Росію, Румунію та Італію. У селі ніхто не засиджується, адже ніякої роботи немає", – поділилися тутешні жителі.

Також у автомобілі був 55-річний Василь Шиман із села Нижня Апша Тячівського району. Тут 97% населення – румуни. "У нього залишилася доросла дочка, вона вже заміжня. Сім'я дуже хороша. Василь Васильович працьовитий. Шкода, що так життя обірвалося, така у нього доля, напевно", – сказали нам у селі.

Надія Попович їхала на свято Facebook / Надія Попович

47-річна Надія Попович з села Великий Бичків Рахівського району вирушила в Санкт-Петербург у гості до чоловіка й сина. У селі кажуть, що поїздки до чоловіків-заробітчан бувають тільки в разі, коли подружжя дуже давно не бачилося. Або є серйозна підстава.

"Чоловік і син працюють на будівництві. У Надії є ще молодша дитина, ходить в школу. І вона залишилася вдома на господарстві. Кажуть, що до подорожі Надія готувалася довго – у когось з родини був день народження або ювілей. На свято вона вирушила. І така трагедія", – розповіли нам у Великому Бичкові.

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