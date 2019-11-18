"Їдять?" У "ЛНР" жителів закликали збирати насіння отруйних рослин

На окупованих територіях Луганської області терористи долучили жителів, серед яких і діти, до озеленення місцевості. Їх закликали збирати насіння дерев, зокрема отруйних.

На це звернув увагу журналіст і блогер Денис Казанський у Twitter. Він опублікував скріншот новини з пропагандистського ресурсу.

В інформації йшлося про акцію, під час якої мешканці "ЛДР" зібрали понад 100 кг насіння ясена, акації та бирючини.

В "ЛНР" відбувається акція зі збору насіння ясена, акації і бирючини twitter.com/den_kazansky

Зазначимо, що бирючина – отруйний багаторічник, також широковідомий під народною назвою вовчі ягоди. Вважається, що ця рослина здатна витримувати незначну запиленість і загазованість атмосфери, через що її часто використовують у міському озелененні.

"Добре, що прогнали фашистів і ніхто більше не заважає жителям "ЛНР" збирати бирючину", – з іронією наголосив Казанський.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Його підписники теж не оцінили задуму терористів, які змусили дітей контактувати з отруйною рослиною. Інші ж із сарказмом зазначили, що на Донбасі немає стільки дерев, щоб зібрати з них таку кількість насіння.

"Що це?", "Нехай садять, буде на чому русню вішати!", "Буденність підноситься як новина, досягнення. Сумно", "Луганчанам не потрібні нахлібники Євросоюзу", "Насіння акації колобаранти вживають разом із морквою", "Нехай хмиз збирають поки можна", "Ну що, назад до троглодитів... Ягоди, корінці, дикі мешканці степів і лісів", "Я запитав у ясена, навіщо тобі бирючина... ", "Живу на Донбасі, який на**ін ясен і що таке бирючина? Дивно, що не кедрові горіхи, а до того ж "ЛиНиРри" – там усе, що товще за амброзію, вже в копанках", "Жеруть?", "Навіщо їм бирючини насіння?", "Психічне порушення", – прокоментували користувачі соцмережі.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Добре, що прогнали фашистів і ніхто більше не заважає жителям ЛНР збирати бирючину pic.twitter.com/KijmmvKQ19 – Денис Казанський (@den_kazansky) 17 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей із окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці". У знятому ролику молодь зізнається у любові країні-агресору і називають її батьківщиною.

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