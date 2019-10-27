"Іди захищати Батьківщину": скандал із Зеленським на Донбасі отримав продовження

Президент України Володимир Зеленський на Донбасі порадив "йти в армію і захищати Батьківщину" учаснику акції "Ні - капітуляції" Борису Ганзі, який брав участь у багатьох боях АТО.

Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов з посиланням на слова Ганзи.

Як розповів ветеран АТО, йому 23 роки, а на війну він пішов у 18 років: "Я з Харкова, у нас там все гостро. Можна було, звичайно, сидіти тихо, у моїх батьків приватне підприємство, магазин. Якщо ти за Україну в Харкові - це тоді була небезпечна позиція, тут або-або, Росія поруч, багато "вати", яка чекала на Путіна. Я свій вибір зробив, я бачив, як гинуть люди на фронті, і зрозумів, що не можна в такий час стояти осторонь".

facebook.com/butusov.yuriy Борис Ганза

"Спочатку приїхав з друзями в батальйон "Донбас" - але мене там не взяли, занадто молодий, кажуть, таких не мобілізують. Тоді я поїхав в батальйон "Азов", пройшов курс підготовки дуже короткий, і вперед, на фронт... Брав участь у боях під Іловайськом, у Мар'їнці, в Широкіно, під Маріуполем", - повідомив він.

Доброволець також розповів, що намагався переконати президента в тому, що в умовах триваючих обстрілів війська розводити не можна.

"Ночами стріляють. У нас немає камер, але на телефон я записав вчора вночі звуки пострілів з того боку, хотів показати. Але Зеленський сказав, що це неправда, що стрілянини не було", - зазначив Ганза.

"Президент запропонував мені послужити в армії - а що він зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати туди людей йти служити? Я пішов на фронт добровольцем у 2014-му і служив до 2017-го, і поради йти в армію президенту варто давати не мені, а тим, хто ухилявся від захисту Батьківщини в це найважчий час. Мені 23 і я звик захищати Україну без наказів і без повісток з військкомату. Золоте - наша земля, ми її повинні зберегти для майбутнього України. Ми залишимося тут", - заявив боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент Володимир Зеленський вступив у суперечку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

На скандал ву Золотому бурхливо відреагували українці. Деяких обурило те, як спілкується президент, але багато і підтримали Зеленського. Вони заявили, що військові повинні підкорятися головнокомандувачу ЗСУ.

Незабаром з'ясувалося, що із Зеленським у словесну перепалку вступив колишній боєць полку "Азов" і політик від партії "Національний корпус" Денис Янтар.

Пізніше він записав відео, заявивши, що головнокомандувач йому не указ і разом зі своїми соратниками вони залишаться в Золотому.

У штабі ООС ввечері також прокоментували інцидент. З'ясувалося, що озброєні люди у військовій формі перебувають у Золотому нелегально і порушують закон.

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