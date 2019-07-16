"Іди на.., т**лко!" Мережу обурив інцидент на заправці під Києвом

Кричущий випадок хамства і безкультур'я трапився з главою Федерації баскетболу Києва Максимом Сергеєвим.

Голова ФБК у Facebook розповів, як на заправці на трасі Харків – Київ зіткнувся з "мурлом" на дорогому позашляховику.

"Заїхав на заправку, заправляюсь власне. Тут залітає "Тойота", стає поряд, перекриваючи мені дорогу, виходить тіло і йде. Я починаю його про себе виправдовувати, підшукуючи причини такого вчинку, чекаючи, що водій зараз вийде і поїде. Бак BMW GS1250 заповнений (модель байка частково важлива), "Тойота" стоїть на тому ж місці. У салоні на пасажирському сидінні бачу жінку, яка, на прохання прибрати авто або зателефонувати тому, хто може це зробити, посилає мене на х*й", – розповів він.

Сергеєв зазначив, що він у ввічливій формі попросив водія прибрати автомобіль, оскільки він загородив проїзд його мотоциклу.

"Неохоче, вальяжно виходить мурло і питає: "А шо аое? "Спроба пояснити, що воно перекрило мені дорогу натикається на нерозуміння: "А шо задня передача не працює?" І все-таки намагаюся йому пояснити, що справа ж не в задній передачі (якої у мотоцикла немає), а в тому, як воно поставило свою машину. У відповідь я послухав і про свої фізичні можливості, які не дозволяють катати по заправці 300 кг, і навіть було запропоновано допомогти мені й зробити все самому... Усе це, куди ж без цього, супроводжується образами і якимись дивними спробами загіпнотизувати мене (інакше не знаю як пояснити ці довгі паузи із загляданням мені в очі)", – згадував глава ФБК.

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Водночас водій "Тойота" почав ображати співробітників АЗС, адже вони не заправляли пальним його авто.

"Глядєлки закінчуються, я чую на свою адресу: "Гаразд, я т**лкам поступаюся", у відповідь летить: "Т**лку ти бачиш, коли дивишся на себе в дзеркало". У мою сторону ще лине, що мене сфотографували і тепер мені точно жіночий статевий орган, але "Тойота" від'їжджає", – розповів Сергеєв.

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Пізніше він у коментарі додав, що авто зареєстроване на Брущенко Ірину Олександрівну, 30.01.1998 р. н.

Запис Сергеєва зібрав понад 400 лайків, майже 300 коментарів і понад сотні репостів. Користувачі підтримували його, пишучи, що водія "Тойоти" потрібно було покарати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік, ризикуючи життям дитини, віз маленького хлопчика у себе на колінах на передньому сидінні за кермом автомобіля.

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