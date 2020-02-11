"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Слова глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про подачу води до Криму в обмін на виведення Росією військ із Донбасу викликали бурхливу реакцію серед користувачів мережі.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров при цьому заявив "UA: Крим", що пустити воду в окупований півострів нібито означає "здати Росії півмільйона кримських татар".
Давид Арахамія
liga.net
"Якщо хтось у державі передбачає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч...
Ми ніколи не допускаємо того, що держава може нас продати за воду... Будь-які комбінації з Донбасом, а замість цього ми пускаємо воду – цього робити не можна", – висловив думку він.
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко також висловилася з цього приводу, вчергове заявивши про "реванш".
"Українська вода разом із поверненням України до Криму – ось єдино можливий сценарій", – написала вона на сторінці у Facebook.
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"Ви серйозно не розумієте, що дати воду до Криму – це визнати окупацію?" – запитала журналістка Севгіль Мусаєва.
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Юрист Юрій Шуліпа у Twitter відреагував так: "Поясніть хтось цьому москвичеві, що українці своєю Батьківщиною не торгують".
Як типовий московський сісліб у яких "не все так однозначно", Д. Арахамія запропонував "виставити на торги" воду в Крим, в обмін на виведення російських окупаційних військ з Донбасу. Поясніть хтось цього москвичеві, що українці своєю Батьківщиною не торгують #Ukrainian # Богдан # Єрмак- Юрій Шуліпа (Yuriy Shulipa) (@ShulipaY) February 11, 2020
Пропонуємо ознайомитись з іншими "оцінками" заяви Арахамії:
Арахамія заявив, що Україна повинна допомогти півострову вирішити проблеми з водою, після чого встановити контроль над кордоном.- Громадянин малоросів (@nehovaysyatopol) February 11, 2020
Як саме після відкриття труб він буде "встановлювати контроль над кордоном" наш бородатий друг, звичайно, не сказав. Це секрет.
Арахамія підтримав план Путіна по легітимізації окупації Криму РФ. https://t.co/rrHd6EdnK3- Петро Петров (@ Rooftop564) February 11, 2020
Арахамія заявив, що згоден пустити воду в Крим в обмін на те, що Росія віддасть Донбас.- Олексій Карпуша (@AleksKarpushev) February 11, 2020
"У Криму водою будуть користуватися громадяни України", - сказав Арахамія.
А ось якщо Донбас не віддадуть, то "громадяни України" в Криму йдуть на х ...
Вони хоч розуміють, як вони огидні ?!
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Нагадаємо:
Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.
Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку.
Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.
Арахамія, роблячи заяву про можливість компромісу з водою для півострова, наголошував, що це його особиста думка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.
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