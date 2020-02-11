"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Слова глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про подачу води до Криму в обмін на виведення Росією військ із Донбасу викликали бурхливу реакцію серед користувачів мережі.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров при цьому заявив "UA: Крим", що пустити воду в окупований півострів нібито означає "здати Росії півмільйона кримських татар".

Давид Арахамія liga.net

"Якщо хтось у державі передбачає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч...

Ми ніколи не допускаємо того, що держава може нас продати за воду... Будь-які комбінації з Донбасом, а замість цього ми пускаємо воду – цього робити не можна", – висловив думку він.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко також висловилася з цього приводу, вчергове заявивши про "реванш".

"Українська вода разом із поверненням України до Криму – ось єдино можливий сценарій", – написала вона на сторінці у Facebook.

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"Ви серйозно не розумієте, що дати воду до Криму – це визнати окупацію?" – запитала журналістка Севгіль Мусаєва.

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Юрист Юрій Шуліпа у Twitter відреагував так: "Поясніть хтось цьому москвичеві, що українці своєю Батьківщиною не торгують".

Як типовий московський сісліб у яких "не все так однозначно", Д. Арахамія запропонував "виставити на торги" воду в Крим, в обмін на виведення російських окупаційних військ з Донбасу. Поясніть хтось цього москвичеві, що українці своєю Батьківщиною не торгують #Ukrainian # Богдан # Єрмак - Юрій Шуліпа (Yuriy Shulipa) (@ShulipaY) February 11, 2020

Пропонуємо ознайомитись з іншими "оцінками" заяви Арахамії:

Арахамія заявив, що Україна повинна допомогти півострову вирішити проблеми з водою, після чого встановити контроль над кордоном.



Як саме після відкриття труб він буде "встановлювати контроль над кордоном" наш бородатий друг, звичайно, не сказав. Це секрет. - Громадянин малоросів (@nehovaysyatopol) February 11, 2020

Арахамія підтримав план Путіна по легітимізації окупації Криму РФ. https://t.co/rrHd6EdnK3 - Петро Петров (@ Rooftop564) February 11, 2020

Арахамія заявив, що згоден пустити воду в Крим в обмін на те, що Росія віддасть Донбас.

"У Криму водою будуть користуватися громадяни України", - сказав Арахамія.

А ось якщо Донбас не віддадуть, то "громадяни України" в Криму йдуть на х ...

Вони хоч розуміють, як вони огидні ?! - Олексій Карпуша (@AleksKarpushev) February 11, 2020

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Нагадаємо:

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Арістов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим.

Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку.

Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.

Арахамія, роблячи заяву про можливість компромісу з водою для півострова, наголошував, що це його особиста думка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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