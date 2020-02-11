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12 лютого • оновлено в 03:03
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"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

2.1т
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Слова глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про подачу води до Криму в обмін на виведення Росією військ із Донбасу викликали бурхливу реакцію серед користувачів мережі.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров при цьому заявив "UA: Крим", що пустити воду в окупований півострів нібито означає "здати Росії півмільйона кримських татар".

Давид Арахамія

Давид Арахамія

liga.net

"Якщо хтось у державі передбачає, що можна буде здати народ кримських татар, можна буде здати всіх українців, а їх там не менше 500 тисяч...

Ми ніколи не допускаємо того, що держава може нас продати за воду... Будь-які комбінації з Донбасом, а замість цього ми пускаємо воду – цього робити не можна", – висловив думку він.

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Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко також висловилася з цього приводу, вчергове заявивши про "реванш".

"Українська вода разом із поверненням України до Криму – ось єдино можливий сценарій", – написала вона на сторінці у Facebook.

"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Скріншот

"Ви серйозно не розумієте, що дати воду до Криму – це визнати окупацію?" – запитала журналістка Севгіль Мусаєва.

"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Скріншот

Юрист Юрій Шуліпа у Twitter відреагував так: "Поясніть хтось цьому москвичеві, що українці своєю Батьківщиною не торгують".

Пропонуємо ознайомитись з іншими "оцінками" заяви Арахамії:

"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Скріншот

"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Скріншот

"Українці батьківщиною не торгують!" Ідея Арахамії щодо Криму викликала шквал критики

Скріншот

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи вимагає у Росії повернути Крим Україні. Вимога була висунута низкою країн-членів організації в резолюції з моніторингу виконання своїх зобов'язань, яку ухвалили депутати ПАРЄ.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особи
Давид Арахамія Рефат Чубаров Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Крим без води Крим Новини Криму
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гуманитарный кaрaтель из бaнды гуманитарных кaрaтелей.
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Надинов Александр
Надинов Александр
Будут украинцы молчать, пустят воду и сами в Крым будут ездить отдыхать, ну, конечно, натихаря, чтобы волны не поднимать. Вот хочется им стать хорошими и для своих, и для чужих. Короче, они же слуги народа, только вот пока не определились -- какого
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну задницей же торгуют, причем и нашим и вашим)
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