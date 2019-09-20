ID-карти не замінять перепис населення в Україні: названі проблеми

Перепис населення проводиться не тільки для встановлення чисельності мешканців країни. Його мета – зібрати відомості про умови життя людей, оцінити поточну соціальну і економічну ситуацію.

Тому не можна провести всеукраїнський перепис суто за ID-картками – на багато запитань неможливо знайти відповіді в документах. Про це в ефірі ObozTV попередила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перепис населення в Україні обійдеться, за попередніми підрахунками, в 90 млн євро. У зв'язку з цим він запропонував провести цю процедуру з використанням ID-карт.

"Особливість перепису населення в усьому світі – що інформація береться не з документів. А людина сама про себе розповідає. В перепису є багато запитань, на які не можна знайти відповіді в документах", – пояснила Лібанова.

Лібанова розповіла, що ID-карти і паспорти в країнах Європи використовуються для створення системи електронних реєстрів населення, однак від "традиційного" перепису там ніхто не відмовляється.

"Чим більш розвинена країна, тим повніше і регулярніше проводиться перепис", – зазначила професор.

За її словами, серед важливих пунктів перепису – мовне питання.

"Наприклад, ми повинні з'ясувати, якою мовою люди спілкуються. Ми тоді будемо розуміти – де і які школи нам потрібні", – уточнила вона.

Також демографів і соціологів цікавить ситуація з етнічною приналежністю.

"Норвежці, наприклад, цього питання не ставлять. Коли у нас стільки ж років буде самостійна держава, на яку ніхто не зазіхатиме – ми, напевно, теж відмовимося від цього питання. А поки трохи інша ситуація", – пояснила Лібанова.

"Третє, що дуже важливо. Ось ми хочемо стимулювати народжуваність. Яким чином це можна робити? Зваженою сімейною політикою. Щоб її сформувати, потрібно принаймні зрозуміти, які у нас сім'ї. Як люди живуть. Живуть три покоління разом або одне покоління? В яких умовах? Як вони забезпечені житлом? Яке це житло? Зазвичай одночасно проводиться перепис населення і перепис житла", – наголосила експерт.

Єдиний перепис населення в Україні проводився ще у 2001 році president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках форуму YES прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що до кінця 2019 року Кабінет міністрів планує провести частковий перепис населення в країні.

До цього єдиний перепис населення незалежної України проводився в грудні 2001 року. Новий перепис спочатку планували провести ще в 2012 році, але вже кілька разів переносили.

У червні 2019 року тодішній міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів казав, що перепис пройде в 2020 році за допомогою смартфонів.

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