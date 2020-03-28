Хворі лікарі і немає персоналу: на Тернопільщині в лікарні склалася критична ситуація через коронавірус

У Монастириській лікарні Тернопільської області назріла критична ситуація через гостру нестачу забезпечення для лікування хворих на коронавірус, а також медичного персоналу.

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Як повідомляє ТСН, медики там масово інфікувались від хворої колеги. Їх захворіло уже 20 осіб – восьмеро лікарів та тринадцятеро медсестер. Серед них сімейні лікарі, фельдшери швидкої та гінекологи.

У райлікарні, переобладнаній під госпіталь, не припиняється потік хворих на коронавірус. У суботу, 28 березня, прибуло вже восьмеро, половина тяжкі. При цьому у шпиталі починають відчувати нестачу персоналу, бо підхопило недугу багато медсестер.

У Монастириській лікарні бракує забезпечення та медперсоналу Терміново новини Тернополя

"Дві санітарки, ну молодші медсестри, мали вийти на роботу, одна з них мала працювати в приймальному відділенні, бо в нас розгорнутий зараз госпіталь на час епідемії і вона зараз ізольована на самоізоляції", – розповів лікар Монастириської районної лікарні Віталій Тріщук.

Загалом у районі захворіло уже тридцять дев`ять осіб. Жителі району самотужки організовуються, щоб зібрати кошти і закупити найнеобхідніше забезпечення для роботи госпіталя.

"Боротьбу у Монастириському районі повністю взяв на себе волонтеріат, спонсори і меценати. Влада не бере в цьому жодної участі окрім того, що звітує про якусь забезпеченість, якої нема. Тих засобів, які зараз є, вистачає на дві доби", – зазначила жителька Монастириського району Світлана Дрозд.

Крім того, у Тернопільській області уже четверо дітей захворіли на коронавірус. Вони з матерями госпіталізовані у Тернопіль. З них троє перебувають у тяжкому стані, а найгірше почувається найменша, які 1,5 року. У неї пневмонія, а заразити її міг, як з'ясували поліцейські, дядько, який повернувся з Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Тернопільщині під загрозою зараження коронавірусом опинилися три тисячі осіб, які перебувають на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. Всі вони раніше контактували з хворими.

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