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6 жовтня • оновлено в 17:47
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"Хтось дуже наляканий": Богдан висунув гучне звинувачення проти учасників мітингів

10.3т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що учасники акції "Ні - капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

Про проплачені мітингарі він заявив на своїй сторінці в Facebook. Там він розмістив скріншоти повідомлень, на яких видно, що учасникам нібито пропонують гроші за участь в акції, яка проходить 6 жовтня в Києві.

"Скоро хтось дуже наляканий, все вкрадене роздасть народу", – підписав він знімки.

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"Хтось дуже наляканий": Богдан висунув гучне звинувачення проти учасників мітингів
"Хтось дуже наляканий": Богдан висунув гучне звинувачення проти учасників мітингів
"Хтось дуже наляканий": Богдан висунув гучне звинувачення проти учасників мітингів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмайера" під гаслом "Ні капітуляції!". Активісти зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!". Також тоді люди влаштували мітинг і під Офісом президента.

  • 6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмайера" в низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

  • Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також у Верховної Ради. Активісти також оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента мітинг
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Громозека Иван
Громозека Иван
Жадный Педро, мог бы и по 500 заплатить
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Говорова Елена
Говорова Елена
Хорошую мысль сегодня услышала. Ленин делал переворот на броневике, а Порошенко на бульдозере.История повторяется. Загонит он Украину......
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дайте ему в рыло))))))
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