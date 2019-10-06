"Хтось дуже наляканий": Богдан висунув гучне звинувачення проти учасників мітингів

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що учасники акції "Ні - капітуляції" в Києві прийшли туди за гроші.

Про проплачені мітингарі він заявив на своїй сторінці в Facebook. Там він розмістив скріншоти повідомлень, на яких видно, що учасникам нібито пропонують гроші за участь в акції, яка проходить 6 жовтня в Києві.

"Скоро хтось дуже наляканий, все вкрадене роздасть народу", – підписав він знімки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмайера" під гаслом "Ні капітуляції!". Активісти зібралися на Майдані Незалежності в Києві. Вони скандували "Одна єдина соборна Україна!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Ні капітуляції!". Також тоді люди влаштували мітинг і під Офісом президента.

6 жовтня небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмайера" в низці найбільших міст. Вони побоюються, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Учасники віче "Ні капітуляції" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також у Верховної Ради. Активісти також оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

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