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"Хто не скаче, той москаль!" "Слуг народу" зловили за дивним заняттям у Трускавці. Відео

3.5т Читати матеріал російською

Майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу", які проходять семиденне навчання в курортному Трускавці, застукали за незвичайною вправою.

Відповідне відео з'явилося на сторінці одного з учасників навчання Олександра Мариковського. Незабаром воно було видалене, але користувачі встигли скопіювати ролик (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, один із спікерів, які проводять тренінги для "слуг народу", сказав їм пострибати на одній нозі. Народні обранці взялися виконувати умову.

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"Слуги народу" в Трускавці

"Слуги народу" в Трускавці

Цензор.НЕТ

"Слуги народу" в Трускавці

"Слуги народу" в Трускавці

Скріншот з відео

"А тепер уявіть, що ви це робите все своє життя. Якщо важко, можете допомагати собі", – озвучив інструктор.

"Останній тренінг на сьогодні з елементами гімнастики. Хто не скаче, той москаль", – було сказано в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували фото з тренінгу для майбутніх народних депутатів від "Слуги народу" в Трускавці, на якому їм показують, що позначають кнопки, якими вони незабаром будуть голосувати у Верховній Раді. Українці висміяли народних обранців.

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Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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