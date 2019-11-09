Хору Верьовки було мало? В "95 кварталі" знову висміяли Гонтареву. Відео

На шоу "Ліга сміху", створеному студією "Квартал 95", знову посміялися над згорілим будинком колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

Так, у шоу показали сценку з програми "Битва екстрасенсів". "Ведучий" розповів, що в минулому випуску глядачі дізналися про те, хто спалив будинок Гонтарєвої, на що один із учасників шоу підняв руку і сказав, що це зробив він.

"Молодець! Тому ти і в фіналі", – відповів "ведучий".

При цьому зал та судді вибухнули сміхом та бурхливими оплесками.

"Квартал 95" знову висміяв згорілий будинок Гонтаревої Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гумористи студії "Квартал 95" разом із хором Верьовки висміяли підпал будинку ексочільниці Нацбанку України Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію мережі.

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