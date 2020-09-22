Не могу понять, зачем человек, профессионал в своей области, начинает идти в депутаты, в мэры, ещё куда-то.

Я вот журналист. Я двадцать лет в профессии. Я только-только сейчас начинаю в ней что-то из себя представлять.

И я угрохал на это двадцать лет. Двадцать. Чтобы быть на своем месте. Пятнадцать из них в нищете.

И мне это п*здец чего стоило. Войны. Революции. Таксование по ночам. П*здюли. Уголовные дела. Расстрел. Убийство. Беженство. Потеря всего. Бункер. Теперь терроризм вот.

Но я - хотел. И полз. И дополз.

И свой профессионализм я теперь ценю оооочень высокой оценкой.

Не в смысле - ах, какой я ох*енный профессионал - а в смысле - бл*дь, знали бы вы, как мне эта профессия достается.

И я хер теперь заткнусь. Меня можно убить, но молчать я уже не буду.

И это я ещё считаю, что я только в начале своего пути. У меня просто громадьё планов впереди - я одну эту свою несчастную следующую книгу уже семь лет вынашиваю.

И я в принципе не могу представить, чтобы я все вот эти усилия, все эти двадцать лет работы, и все свои будущие усилия, послал бы сейчас к черту и пошёл бы в политику.

Ну, то есть, смотри, дружище, ты как бы говоришь - получается, я был х*ровый журналист-артист-музыкант, я не ценю ни свою профессию, ни себя в этой профессии, ни свои усилия по достижению, мне все это легко досталось, я все это также легко выкидываю и перехожу в новую профессию, где я полный ноль - и на этом основании я считаю, что вы должны за меня проголосовать.

Эммм..... Мне эта логика кажется сомнительной.

Я знаю, какой ты репортер - но я понятия не имею, какой ты законодатель. Почему я должен отдать за тебя свой голос? Который, к слову, я тоже ценю. Мне кажется, это слишком серьезно, чтобы вот так вот разбрасываться им направо-налево.

Хочешь в политику - существуют партии. Вступаешь в партию, проходишь путь от "принеси-подай" до кандидата, изучаешь кухню, понимаешь, что и как работает - и опа. Вэлкам ту зе клаб.

Я вот в журналистике именно так и начинал. С нуля. И до.

И все так начинают. Везде.

Никто ни в одной профессии никогда ни в жизни не поставит человека с улицы без опыта на какую-то мало-мальски серьезную должность.

И только в политике это считается даже не то, что допустимым - нормальным!

Это Вася, он никогда не держал в руках учебник по правоведению - давайте поставим его создавать законы.

Никто же не доверит Васе вырезать мениск, только потому, что он известный и красивый.

А управлять страной - пожалуйста.

Как-то я слабо отдупляю эту логику.

Я вот в принципе не могу представить, чтобы я пошёл, например, в депутаты. Зачем? Что я там буду делать?

Я тексты писать умею - я не умею создавать законы. Н*хер я там нужен?

Ну вот принесут мне бюджет страны на следующий год, положат передо мной на стол - бл*дь, да для меня это китайская азбука, я буду просто тупо сидеть и таращиться на него, как баран на ворота.

Это как принести экономисту гранки подвала на вывертке с хвостами и без лида в дэдлайне.

Или нотный стан.

И вот эта просто повальная украинская национальная идея - идти в политику - для меня непонятна совершенно. Дружище, ты отличный журналист, но почти наверняка будешь х*ровым депутатом - зачем тебе это?

При том, что в 99% случаев результат только один - измажешься в говне с ног до головы, и всё. Зайдешь в политику с белой репутацией, а выйдешь - хоть святых выноси.

Деньги?

Если годами долбить камень, ты в любой профессии годам к сорока начнешь зарабатывать. Не воруя. Не пятнаясь. Не ручкаясь со всяким говном.

И вообще, для того, чтобы зарабатывать, идут в банкиры. А не в депутаты.

Нет, я понимаю, зачем туда идут тамады и свадебные фотографы. Вот их мотивация мне как раз понятна.

Но профессионалы на своем месте?

Цените свое дело. Свою профессию - если она вам нравится. Свою работу, если к ней лежат душа и руки. Свое место в ней. Свое дело. Свою в нем репутацию. Свое мастерство. Свои усилия по его достижению.

Мне кажется, именно этого нам сильно не хватает.

Немного английского шахтера внутри себя.

Собственно, именно это и называется самоуважением.

Разве нет?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.