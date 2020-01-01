"Хочу ходити по проспекту Бандери": Сенцов потужно звернувся до українців

Український режисер, колишній в'язень в Росії Олег Сенцов побажав усім українцям перемоги в Новому році, а також привітав з днем народження лідера ОУН Степана Бандеру, якому 1 січня виповнилося б 111 років.

Сенцов опублікував пост у себе в Facebook. "Я бажаю всім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдужа назва вулиць, по яких я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до речі, Степан Андрійович, зі святом!", - написав він.

Він також подякував усім, хто допоміг його звільненню з російського ув'язнення. Сенцов зазначив, що продовжуватиме говорити про решту полонених, поки вони всі "не повернуться додому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

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