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1 січня • оновлено в 17:41
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"Хочу ходити по проспекту Бандери": Сенцов потужно звернувся до українців

10.3т
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Український режисер, колишній в'язень в Росії Олег Сенцов побажав усім українцям перемоги в Новому році, а також привітав з днем народження лідера ОУН Степана Бандеру, якому 1 січня виповнилося б 111 років.

Сенцов опублікував пост у себе в Facebook. "Я бажаю всім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдужа назва вулиць, по яких я ходжу в своєму місті. Я хочу ходити по проспекту Бандери, а не Сталіна. І до речі, Степан Андрійович, зі святом!", - написав він.

"Хочу ходити по проспекту Бандери": Сенцов потужно звернувся до українців

Він також подякував усім, хто допоміг його звільненню з російського ув'язнення. Сенцов зазначив, що продовжуватиме говорити про решту полонених, поки вони всі "не повернуться додому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні день народження Степана Бандери було визнано державним святом. Це рішення прийняла Верховна Рада восьмого скликання.

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Автор
Юрко Медяник
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Шо у Сопли-Бaндepки безумные глаза на идиотском pыле, шо у долгопята Сосунцова. 2 идиота.
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Язык у Мойши-Абосса-журналиста и пидагога настолько убог и беден - "Мощно" :))))))) Вешай убийц и предателей Украины!!!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Мощнооо.кто такой сенцов? Кто знал его до того как он попался
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