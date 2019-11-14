"Хлопчик для биття": Луценко зробив зізнання про співпрацю з парламентом за Зеленського

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що з часу інавгурації Володимира Зеленського змушував себе ходити на роботу, хоча і раніше працювати в стінах Генпрокуратури йому було некомфортно.

Водночас додав, що ніколи не намагався заручитися підтримкою американців, аби залишитися на посаді. Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Останній рік я примушував себе ходити на роботу. Скрипів зубами щоранку, коли прокидався і мав іти в ГПУ", – зауважив колишній чиновник.

Юрій Луценко lotsia.com.ua

За його словами, він неодноразово звертався до парламенту з проханням продовжити право заочного засудження. Натомість там навпаки ухвалювали закони, які "зв’язували руки й ноги" не тільки прокурорам, а й слідчим.

"І 6 разів не голосувала не лише "Батьківщина", "Самопоміч", а й БПП… Я ходив на роботу, в якої уже була місія неможлива. Без законодавчої допомоги генпрокурор у нашій країні – ніхто. Просто хлопчик для биття", – додав Луценко.

Він зауважив, мовляв, знав про те, що у нього не буде підтримки в новому парламенті, адже її не було і в попередньому.

"Я ж не маленька дитина, у президента Зеленського для не його генпрокурора такої більшості не буде. З травня цього року я ходив на роботу, примушуючи себе", – зізнався він.

Водночас на запитання, чому ж так довго тримався за посаду, Луценко відповів, що її не можна просто скинути.

"А вам не здається, що заслужена подяка Авакову за чесні вибори мала би бути не тільки Авакову? Вам не здається, що без об’єктивної позиції прокуратури ми б не провели чесних і відкритих виборів? Я стиснув зуби і сказав собі: не віддам цього "окопу" для тих, хто може використовувати ГПУ", – підсумував ексгенпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ досліджує факти можливого зловживання ексгенпрокурором Юрієм Луценком. Рішення ухвалив Солом'янський суд Києва, який зобов'язав зайнятися розслідуванням. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

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