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1 січня • оновлено в 07:00
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Хірург випадково підпалив пацієнтку на операційному столі

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У Бухаресті лікар однієї з румунських клінік випадково підпалив пацієнтку на операційному столі, після чого вона померла.

Про це повідомляє BBC. В результаті інциденту пацієнтка отримала опіки 40% тіла і прожила ще тиждень.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Під час операції з видалення ракової пухлини 66-річній жінці, хірург скористався електроскальпелем, який було просякнуто дезинфікуючим спиртовмісним розчином. В результаті нещасного випадку сталося займання, через що жінка отримала численні опіки.

За словами сім'ї загиблої, довгий час медики приховували смерть пацієнтки, а потім заявили, що це був просто нещасний випадок. "Ми дізналися про те, що сталося, в ЗМІ. Ми нікого не звинувачуємо, просто хочемо зрозуміти, що сталося", – розповів один з родичів жертви.

Видання також зазначає, що серед усіх країн Євросоюзу Румунія виділяє найменший обсяг коштів на охорону здоров'я. Країна може "похвалитися" найбільшим відсотком дитячої смертності, слабким розвитком лікарняному інфраструктури і дефіцитом медперсоналу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні заборонили важливі ліки від опіків.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Румунія
Теги
опік лікарська помилка
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