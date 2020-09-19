Хасиди святкують Рош ха-Шана: що зараз відбувається в Умані. Фото і відео

На вулиці Умані вийшли патрульні поліцейські
Також працює "конвідконтроль", який може виявити заражених COVID-19
Станом на суботу, 19 вересня, в Умані, куди раніше на святкування Рош ха-Шана прибуло близько 2,5 тисячі хасидів-паломників, на вулицях все спокійно і немає великого скупчення людей.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вулиці міста патрулюють поліцейські, але їх мало, щодо вчорашнього дня. За словами одного з правоохоронців, усього причина – Шаббат. Тому сьогодні паломники проведуть весь день в молитвах в синагозі. Відзначимо, що практично ніхто з хасидів не дотримується масочний режим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Також в поліції відзначили, що за минулу добу все було спокійно, надзвичайних подій не зафіксовано. Вулицями Умані ходить "ковідконтроль", який організувала місцева влада. Такі патрулі спілкуються з паломниками, питаючи чи потрібна допомога або є підвищена температура тощо.
Відзначимо, що в приміщеннях, де перебувають правоохоронці, постійно проводиться дезінфекція.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
17 вересня хасиди виконали Гімн України на кордоні з Білоруссю, сподіваючись, що їх все ж пропустять в Умань.
Однак радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол підкреслив, що влада України не будуть робити виняток для паломників-хасидів і не скасують заборону на в'їзд, запроваджений до кінця вересня.
18 вересня близько 600 паломників-хасидів організовано покинули нейтральну смугу на кордоні з Україною і поїхали вглиб Білорусі.
Близько 2000-2500 паломників, незважаючи на карантин в Україні, все ж встигли потрапити в Умань для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.