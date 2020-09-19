Хасиди святкують Рош ха-Шана: що зараз відбувається в Умані. Фото і відео

Станом на суботу, 19 вересня, в Умані, куди раніше на святкування Рош ха-Шана прибуло близько 2,5 тисячі хасидів-паломників, на вулицях все спокійно і немає великого скупчення людей.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вулиці міста патрулюють поліцейські, але їх мало, щодо вчорашнього дня. За словами одного з правоохоронців, усього причина – Шаббат. Тому сьогодні паломники проведуть весь день в молитвах в синагозі. Відзначимо, що практично ніхто з хасидів не дотримується масочний режим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Також в поліції відзначили, що за минулу добу все було спокійно, надзвичайних подій не зафіксовано. Вулицями Умані ходить "ковідконтроль", який організувала місцева влада. Такі патрулі спілкуються з паломниками, питаючи чи потрібна допомога або є підвищена температура тощо.

Відзначимо, що в приміщеннях, де перебувають правоохоронці, постійно проводиться дезінфекція.

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