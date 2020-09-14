Хасиди спробували "прорватися" до України з Білорусі

Понад тисяча хасидів прибула до українсько-білоруського кордону, щоб потрапити на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, глава відомства Сергій Дейнеко зустрівся з групою іноземців, які хочуть в'їхати до України.

Зазначається, що він показав постанову Кабінету міністрів про обмеження для в'їзду іноземців.

У Держприкордонслужбі уточнили, що ситуація контрольована.

Зі свого боку "Белта" уточнює, що на території прикордонних з Україною районів перебуває близько 1,5 тисячі хасидів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

При цьому в Умані вже у шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.

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