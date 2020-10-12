Харківщина стала осередком COVID-19 в Україні: додалося ще майже 750 хворих

За минулу добу, 11 жовтня, коронавірус у Харківській області виявили ще у 741 особи.

Регіон став лідером по добовому приросту хворих в Україні. Про це свідчать дані сайту РНБО.

На Харківщині від COVID-19 померли всього 414 заражених. Одужали з початку епідемії 5111 пацієнтів. Продовжує боротися із захворюванням 19 661 особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок понеділка, 12 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 265 454 випадки коронавірусної інфекції. З них 4420 – виявлені за минулу добу.