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Харків повернув проспект Жукова: В'ятрович різко відреагував

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Рішення Харківської міськради про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова є "абсолютно протизаконним".

"Ми будемо звертатися до правоохоронних органів та до прокуратури", — таку заяву OBOZREVATEL зробив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Пам'ятник маршалу Жукову у Харкові

Пам'ятник маршалу Жукову у Харкові

Status Quo

Коментуючи той факт, що це рішення підтримала більшість депутатів міськради — 60 з 75, — історик зауважив: "Зрозуміло, що більшість депутатів заграють із певною частиною виборців України, намагаються заробляти дешеві політичні дивіденди, але це не звільняє їх від відповідальності за порушення закону".

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Як писав OBOZREVATEL, 19 червня на сесії Харківської міської ради більшістю голосів було ухвалене рішення про повернення проспекту Григоренка імені Жукова. На сесії також було проанонсовано відновлення поваленого активістами пам'ятника Жукову.

Раніше у блозі OBOZREVATEL Володимир В'ятрович заявив: пам'ятник Жукову у Харкові має бути демонтований.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивДекомунізація в Україні
Особа
Володимир В'ятрович
Місце
УкраїнаХарків
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Памятник свалили не активисты, а шароварные вандалы!
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Питон Каа
Питон Каа
Народ Украины постепенно выходит из национального беспамятства.
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ivanov koly
ivanov koly
"до печки" их решение, не будет в Харькове "мясника" жукова.
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