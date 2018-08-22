Сьогодні в наших школах, пологових будинках, дитячих садках активно збирають різноманітні добровільні внески. Але найчастіше це є "узаконеним" хабарем. Коли кошти батьків та пацієнтів масово збираються не на активи установ, а на збагачення корупціонерів.
Батькам, пацієнтам дуже часто брешуть, що коштів немає ні на що, а тому потрібно сплачувати власні кошти за різноманітні блага. Коли насправді з державного та міського бюджетів виділяються кошти на необхідні підручники, заміну вікон медикаменти…, але вони, на жаль, дуже часто, осідають в кишенях спритних хабарників.
Як не збагачувати злочинців та чітко відрізняти, де хабарницька система та де справді збирають добровільні пожертви, Вам допоможе нижче наведена інфографіка.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.