Сьогодні в наших школах, пологових будинках, дитячих садках активно збирають різноманітні добровільні внески. Але найчастіше це є "узаконеним" хабарем. Коли кошти батьків та пацієнтів масово збираються не на активи установ, а на збагачення корупціонерів.

Батькам, пацієнтам дуже часто брешуть, що коштів немає ні на що, а тому потрібно сплачувати власні кошти за різноманітні блага. Коли насправді з державного та міського бюджетів виділяються кошти на необхідні підручники, заміну вікон медикаменти…, але вони, на жаль, дуже часто, осідають в кишенях спритних хабарників.

Як не збагачувати злочинців та чітко відрізняти, де хабарницька система та де справді збирають добровільні пожертви, Вам допоможе нижче наведена інфографіка.