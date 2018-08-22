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Сергій Гула
Сергій Гула
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Хабар чи благодійний внесок: в чому відмінність

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Сьогодні в наших школах, пологових будинках, дитячих садках активно збирають різноманітні добровільні внески. Але найчастіше це є "узаконеним" хабарем. Коли кошти батьків та пацієнтів масово збираються не на активи установ, а на збагачення корупціонерів.

Батькам, пацієнтам дуже часто брешуть, що коштів немає ні на що, а тому потрібно сплачувати власні кошти за різноманітні блага. Коли насправді з державного та міського бюджетів виділяються кошти на необхідні підручники, заміну вікон медикаменти…, але вони, на жаль, дуже часто, осідають в кишенях спритних хабарників.

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Як не збагачувати злочинців та чітко відрізняти, де хабарницька система та де справді збирають добровільні пожертви, Вам допоможе нижче наведена інфографіка.

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Автор
Сергій ГулаСергій Гула
Місце
Україна
Об'єкт
тарифи
Джерело
Джерело:Блог Сергія Гули
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