У горах Рахівського району Закарпатської області заблукала група з п'ятьох українських туристів.

З ними обірвався зв'язок у той час, як вони рухалися в напрямку гори Петрос. Про це стало відомо ввечері 23 лютого, передає сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва, а один із них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області", – йдеться в повідомленні.

У Карпатах заблукала група туристів

Зазначається, що на пошук українців відправили три пошуково-рятувальні відділення у складі 10 рятувальників і двох одиниць техніки. Незабаром їм на підтримку були направлені ще п'ять гірських рятувальників із Рахова.

"Пошукова операція ускладнювалася темним часом доби і лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з груп зірвала два снігові "карнизи", тому о 4:35 пошуки були припинені через небезпеку", – підкреслили в ДСНС.

Водночас у відомстві додали, що приблизно о п'ятій ранку 24 лютого на зв'язок вийшов керівник групи, повідомивши, що він відокремився від інших і направляється в сторону с. Богдан Рахівського району.

Пошукові роботи були відновлені, рятувальники вирушили в бік ймовірної місця перебування туристів. Хоча зв'язок з ними досі був відсутній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники попереджали, що в період з 23 по 24 лютого в Карпатах буде зберігатися значна небезпека сходу снігових лавин. У зв'язку цим в гірських районах Івано-Франківської області оголосили 3 рівень небезпеки і закликали туристів не ризикувати життям, вирушаючи в гори.

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