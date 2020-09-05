Грози відступають: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на неділю

В Україну повернеться суха погода, але не скрізь. ironbets.ru

У неділю, 6 вересня, майже у всіх областях України очікується сонячна погода без опадів.

Згідно з прогнозом погоди Українського гідрометцентру, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях, а також в Криму, пройдуть грози.

У західних областях будуть нижчі температури: від 22 до 27 градусів. В інших регіонах повітря прогріється сильніше: до +28 в центрі, на півночі і сході, і до +31 градуса в південних областях.

У Києві в неділю від 25 до 27 градусів, без опадів.

Укргідрометцентр дав прогноз погоди на неділю, 6 вересня.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Температура повітря вдень до середини вересня може досягати 30 градусів. У той же час очікуються короткочасні періоди похолодання.

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