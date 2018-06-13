Грози відходять: коли в Україну повернеться спека

Починаючи з середи, 13 червня, потужність активного грозового фронту, який завис над Україною трохи ослабне, після чого в країну повернеться спека.

Так, за даними Укргідрометцентру, дощі в середу прогнозуються лише у центральних та північних регіонах України, а також на Закарпатті.

На решті території тимчасово небо очиститься від хмар і буде сухо. Температура повітря в середньому становитиме + 23-26 градусів, на сході і півдні країни до + 27-31.

У четвер, 14 червня, грозовий фронт з дощами знову "розтягнеться" від заходу до сходу України, тому в деяких регіонах північного заходу і південного сходу країни буде сонячно і без опадів.

Температура повітря в цілому по Україні буде складати до + 24-27 градусів, на сході і півдні країни все також жарко, до +33.

У п'ятницю, 15 червня, грози і дощі затриматися в тих же межах. Але температура повітря підвищиться, - в центрі і на півночі України буде до +30, на сході і півдні - до + 31-33.

У суботу, 16 червня, вдосталь "наполоскавшісь", дощі відступлять з України, залишившись лише на Закарпатті. Разом з цим температура повітря опуститься на пару градусів і становитиме в цілому по Україні до + 23-26 градусів. На півдні до +31.

У неділю, 17 червня, погода збережеться на рівні суботньої, тільки на Закарпатті ще йтимуть дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 13 червня, в частині областей України оголошено штормове попередження.