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Грози відходять: коли в Україну повернеться спека

1.6тЧитати новину російською

Починаючи з середи, 13 червня, потужність активного грозового фронту, який завис над Україною трохи ослабне, після чого в країну повернеться спека.

Так, за даними Укргідрометцентру, дощі в середу прогнозуються лише у центральних та північних регіонах України, а також на Закарпатті.

На решті території тимчасово небо очиститься від хмар і буде сухо. Температура повітря в середньому становитиме + 23-26 градусів, на сході і півдні країни до + 27-31.

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У четвер, 14 червня, грозовий фронт з дощами знову "розтягнеться" від заходу до сходу України, тому в деяких регіонах північного заходу і південного сходу країни буде сонячно і без опадів.

Температура повітря в цілому по Україні буде складати до + 24-27 градусів, на сході і півдні країни все також жарко, до +33.

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У п'ятницю, 15 червня, грози і дощі затриматися в тих же межах. Але температура повітря підвищиться, - в центрі і на півночі України буде до +30, на сході і півдні - до + 31-33.

У суботу, 16 червня, вдосталь "наполоскавшісь", дощі відступлять з України, залишившись лише на Закарпатті. Разом з цим температура повітря опуститься на пару градусів і становитиме в цілому по Україні до + 23-26 градусів. На півдні до +31.

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У неділю, 17 червня, погода збережеться на рівні суботньої, тільки на Закарпатті ще йтимуть дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 13 червня, в частині областей України оголошено штормове попередження.

Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "Обозреватель".

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Місце
Україна
Об'єкт
Укргідрометцентр
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