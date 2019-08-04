Грози підуть? Синоптик різко змінила прогноз погоди в Україні

В Україні в понеділок, 5 серпня, очікується прохолодна дощова погода, проте в наступні дні настане потепління.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Як пояснила вона, така погода спровокована циклоном, який у вівторок-середу покине територію країни.

"У Херсоні, Дніпрі, Харкові – +16, в Одесі – +21, у Києві – +20, в Ужгороді – +24 градуси. Вже не кажу про зливи та вітер", – написала синоптик.

Ілюстрація. Потепління Соцмережі

У більшості областей України передбачається удень +17..+24, на півдні та на Закарпатті до +26 градусів. У ніч на 6 серпня істотно похолодає – на півночі та північному сході до +12 градусів.

За прогнозом Діденко, вітер у понеділок вщухне, буде переходити в помірний і навіть незначний (крім східних регіонів).

"Дощі завтра будуть слабохарактерними – то локальні, то з грозами, а при грозах на півдні та південному сході може і линути короткочасно, то злякаються сонця і сховаються за світилом. До помірних дощів може дійти в західних областях", – уточнила вона. При цьому в Одеській області очікується суха погода.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

"У Києві понеділок буде бадьорити так, що доведеться грітися пробіжками по маршрутках і, можливо, навіть в автомобілі вранці включати пічку. Тому що вночі і вранці в столиці передбачається +10..+11. Вдень – небагаті +20 градусів", – додала синоптик.

У Києві вона обіцяє сонячну погоду і малу ймовірність невеликих опадів. Пориви вітру залишаться, однак уже без штормових.

Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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