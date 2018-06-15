Грози, град та шквали: синоптик уточнила прогноз погоди по Україні

У п'ятницю, 15 червня, в західних областях України, на півночі, в центральній частині, включаючи Харківщину і північну Одещину, пройдуть короткочасні дощі, можливі зливи, град та шквалисте посилення вітру.

Про це синоптик Наталія Діденко написала в своєму блозі на сайті opinion.biz.ua.

За її словами, а в більшості районів півдня і сходу панувати суха сонячна погода.

Температура повітря буде комфортною, +22... +27 градусів, однак на півдні і сході очікується спека до +28... +34 градуси.

Як уточнює Діденко, вже на вихідних, 16-17 червня, температурна картина не зміниться, буде тепло, на півдні та сході - жарко.

"Дощі з грозами найбільш ймовірні на заході України можливі сильні зливи, град та шквали. На решті території переважатиме суха повітряна маса, лише в суботу на півночі і в більшості центральних областей пройдуть короткочасні грозові дощі", - уточнила синоптик.

У понеділок і вівторок в Україні денна температура повітря складе +24 ... +30 градусів.

Дощі з грозами пройдуть в понеділок місцями в західних областях, у вівторок опади ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатті. В Україні буде домінувати суха погода.

"20 і 21 червня атмосферні фронти розташуються над західними і північними областями України. Вони зумовлять грозові дощі, локальні град і шквали. Значна частина центральних областей, схід і південь належати зоні підвищеного атмосферного тиску, тому істотні опади тут малоймовірні, буде сухо і жарко" , - повідомляє Діденко.

У Києві в найближчі дні погода очікується нестійкою, однак з комфортною температурою повітря в межах +25... +28 градусів, і з низькою ймовірністю стихійних небезпечних метеорологічних явищ.

15-16 червня в столиці місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

17, 18 і 19 червня над Києвом буде панувати зона підвищеного атмосферного тиску, сонця, красивих купчастих хмар і сухої погоди.

20 і 21 червня атмосферні фронти збільшать ймовірність дощу з грозою.

Протягом найближчих днів максимальна температура повітря в Києві буде коливатися від 24 до 28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу на схід країни.