Рік безвізу: українці розкрили правду про поїздки до країн ЄС

У річницю надання безвізового режиму з Євросоюзом OBOZREVATEL провів опитування, чи відчули українці його переваги.

На питання "Скільки разів скористалися безвізом?" відповіло понад 6 тис. осіб.

70% вказали, що ще жодного разу не скористалися перевагою, оскільки "немає грошей/бажання".

7% українців двічі за цей час встигли побувати в країнах Євросоюзу без візи.

5% опитаних здійснили понад три поїздки, а 3% відповіли, що подорожують настільки багато, що вже збилися з рахунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 червня, виповнився рівно рік, як українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони.

Цією можливістю вже встигли скористатися понад півмільйона разів.