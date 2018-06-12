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Рік безвізу: українці розкрили правду про поїздки до країн ЄС

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У річницю надання безвізового режиму з Євросоюзом OBOZREVATEL провів опитування, чи відчули українці його переваги.

На питання "Скільки разів скористалися безвізом?" відповіло понад 6 тис. осіб.

70% вказали, що ще жодного разу не скористалися перевагою, оскільки "немає грошей/бажання".

7% українців двічі за цей час встигли побувати в країнах Євросоюзу без візи.

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5% опитаних здійснили понад три поїздки, а 3% відповіли, що подорожують настільки багато, що вже збилися з рахунку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 11 червня, виповнився рівно рік, як українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони.

Цією можливістю вже встигли скористатися понад півмільйона разів.

Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "Обозреватель".

Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Об'єкт
Євросоюз
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